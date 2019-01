China diz que reduzirá freios a investimentos estrangeiros, diz ministro

XANGAI/PEQUIM (Reuters) - A China irá reduzir as restrições a investimentos estrangeiros e abordar as dificuldades que empresas estrangeiras enfrentam para investir no país, disse o ministro do comércio, de acordo com a transcrição de uma entrevista dada à mídia estatal.

O Ministro do Comércio Zhong Shan afirmou que a China permitiria que empresas fossem de propriedade totalmente estrangeira em mais áreas da economia e reduziria o número de indústrias nas quais o investimento estrangeiro era restrito ou proibido, de acordo com uma transcrição postada no site do Ministério do Comércio neste domingo.

Os comentários pareceram reiterações de promessas anteriores por oficiais chineses de maior abertura do mercado.

O investimento estrangeiro direto na China cresceu 3 por cento em 2018 ante 2017 para 135 bilhões de dólares, disse Zhong.

O resultado marca uma desaceleração das taxas de crescimento de 7,9 por cento em 2017 e 4,1 por cento em 2016.

Zhong, porém, disse que a China manteve um crescimento estável do investimento estrangeiro direto “ante um clima global sombrio”, notando que o aporte estrangeiro direto total pelo mundo caiu 41 por cento no primeiro semestre do ano passado.

A China tem pressionado para aumentar as oportunidades para empresas privadas e investidores estrangeiros para estimular uma economia que está se desacelerando, na onda de uma baixa demanda doméstica e uma guerra comercial com os Estados Unidos.

Por Andrew Galbraith em Xangai e Tom Daly em Pequim