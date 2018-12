Superávit comercial da China com EUA aumenta para US$35,55 bi em novembro

PEQUIM, 8 Dec 8 (Reuters) - O superávit comercial da China com os Estados Unidos aumentou para 35,55 bilhões de dólares em novembro, ante 31,78 bilhões de dólares em outubro, mostraram dados divulgados pela China neste sábado.

De janeiro a novembro, o superávit comercial da China com os Estados Unidos totalizou 293,52 bilhões de dólares, ante 251,26 bilhões de dólares no mesmo período do ano passado.

O grande superávit comercial da China com os Estados Unidos tem sido há muito tempo um ponto sensível em Washington, e está no centro de uma amarga disputa entre as duas maiores economias do mundo.

Os dois países se enfrentaram com direitos aduaneiros sobre mercadorias no valor de centenas de bilhões de dólares.

Na Argentina, no último fim de semana, os presidentes Donald Trump e Xi Jinping concordaram com uma trégua de 90 dias que adiou o aumento de tarifas americanas para 25 por cento, de 10 por cento, contra 200 bilhões de dólares em bens chineses enquanto negociam um acordo comercial.