Segurança é reforçada em consulado dos EUA em Chengdu após China ordenar fechamento

CHENGDU, China (Reuters) - A segurança foi reforçada diante do consulado dos Estados Unidos na cidade chinesa de Chengdu enquanto diplomatas norte-americanos se preparavam para partir, no sábado, um dia depois que a China determinou o fechamento do local, em resposta a uma ordem norte-americana de fechar seu consulado em Houston.

Os fechamentos dos consulados provocaram uma acentuada deterioração nas relações entre os países, que têm as duas maiores economias do mundo.

Logo depois que a ordem de fechamento de Houston entrou em vigor na sexta-feira, um grupo de homens que pareciam ser representantes dos EUA foi visto forçando a abertura de uma porta dos fundos da instalação.

O Ministério das Relações Exteriores da China disse no sábado que foram violados acordos internacionais e bilaterais, e que a China reagiria, sem detalhar como.

Em Chengdu, um emblema do consulado dos EUA dentro do complexo foi retirado e havia movimentação dos funcionários. Mais tarde, três vans entraram no complexo.

A polícia se reuniu do lado de fora e fechou a rua ao tráfego na cidade que fica no sudoeste da China.

O consulado e a embaixada dos EUA em Pequim não responderam aos pedidos da Reuters para comentar o fechamento.

A ordem para fechar veio depois que o governo Trump deu à China até as 16h de sexta-feira para desocupar seu consulado em Houston. O secretário de Estado dos EUA, Mike Pompeo, disse que o consulado é “um centro de espionagem e roubo de propriedade intelectual”.

O consulado dos EUA em Chengdu também teve 72 horas para fechar, ou até as 10 da manhã de segunda-feira, segundo informação do editor do tabloide Global Times, da China, no Twitter. O consulado foi aberto em 1985 e tem quase 200 funcionários, incluindo cerca de 150 contratados localmente, de acordo com seu site.

As relações entre Washington e Pequim deterioraram-se este ano, atingindo o que os especialistas descrevem como o pior nível em décadas, em questões que vão desde comércio e tecnologia à pandemia de coronavírus, reivindicações territoriais da China no Mar da China Meridional e sua repressão a Hong Kong.