Sobe para 47 número de mortos em explosão em fábrica de pesticidas na China; feridos são 640

YANCHENG, China (Reuters) - O número de mortos por uma explosão em uma fábrica de pesticidas na China subiu para 47, além de mais de 600 feridos, disse a mídia estatal nesta sexta-feira, na mais recente tragédia em uma série de acidentes industriais que enfurecem a população.

Bombeiros combatem chamas de incêndio em fábrica de pesticidas na China 21/03/2019 REUTERS/Stringer

A explosão ocorreu na quinta-feira no Parque Industrial de Chenjiagang, na cidade de Yancheng, na província de Jiangsu, e o incêndio foi finalmente controlado às 3h da manhã desta sexta-feira (horário local), informou a TV estatal.

Sobreviventes foram levados para 16 hospitais, com 640 pessoas sendo tratadas por ferimentos. Entre os feridos, 32 estavam em estado grave, disse.

O incêndio em uma fábrica da Tianjiayi Chemical Company se espalhou para fábricas vizinhas. Crianças em um jardim de infância nas proximidades também ficaram feridas na explosão, informou a mídia.

A causa da explosão estava sob investigação, mas a empresa —que produz mais de 30 compostos químicos orgânicos, alguns dos quais altamente inflamáveis-​​- já foi citada e multada anteriormente por violações de segurança no trabalho, disse o China Daily.

A polícia, com alguns integrantes usando máscaras, fechou estradas para a fábrica. A força da explosão quebrou janelas na vila de Wangshang, a dois quilômetros de distância, e os moradores, em choque, compararam o episódio a um terremoto.

“Houve pequenos acidentes antes, mas nada como isso”, disse à Reuters um morador que indicou seu sobrenome como Wang.

“Houve um grande estrondo seguido por um longo estrondo. Todas as janelas estavam quebradas. Eu fui dar uma olhada. Perto do local havia sangue por toda parte. As pessoas estavam arrasadas”, disse.

A aldeia, com vista para um lago escuro e com musgos, não foi evacuada, apesar de sua proximidade com o local da explosão.

O presidente, Xi Jinping, que está na Itália em uma visita de Estado, ordenou esforços para cuidar dos feridos e “manter seriamente a estabilidade social”, informou a tv estatal.

As autoridades devem adotar medidas para evitar que tais incidentes aconteçam e descobrir a causa da explosão o mais rápido possível, acrescentou Xi.