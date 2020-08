ANÁLISIS-Futuros de cerdos, el mercado que comenzará a operar en China con muchos retos por delante

SHANGHÁI, 4 ago (Reuters) - El mercado en el que cotizarán los futuros de compraventa de cerdos vivos en China está casi listo, ofreciendo una importante herramienta de cobertura contra los vaivenes de los precios para la mayor industria porcina del mundo, que se ha visto afectada por un brote que devastó las piaras y provocó el aumento de los precios de la carne.

El primer contrato de entrega física de animales vivos del país se ha planificado durante 10 años, y es de prever que sea popular entre los agentes de la Bolsa de Materias Primas de Dalián (la Dalian Commodities Exchange, DCE).

Sin embargo, este nueva plaza todavía tiene grandes desafíos por delante, como la compleja logística de entrega, las normas de control de calidad, la falta de experiencia local con los contratos de futuros y una comunidad de operadores financieros minoristas que ha distorsionado enormemente otros mercados.

China suele sacrificar unos 700 millones de cerdos al año con los que genera más de 50 millones de toneladas de carne, aproximadamente la mitad de la producción mundial.

Los criadores de cerdos y los productores de carne porcina han dependido tradicionalmente de unos contratos que definen el volumen y los requisitos de entrega, pero tienen poco control o conocimiento de los costos, especialmente sobre los futuros.

Esa falta de control de los costos quedó patente en los brotes generalizados de peste porcina africana que, desde 2018, han reducido casi a la mitad la producción china y han interrumpido el suministro de carne de cerdo en todo el país.

Los productores están reconstruyendo unas granjas que a finales de junio sumaban 339,96 millones de cabezas en el país, pero los precios de la carne de cerdo siguen estando cerca de los máximos históricos, lo que hace que el lanzamiento de una herramienta transparente de fijación de valores y de cobertura sea un acontecimiento bienvenido.

“La industria porcina es enorme, pero no es fuerte. Cuando los precios suben a todo el mundo le va bien, pero cuando bajan todo el mundo sufre. Esto no es saludable. No se puede seguir así para siempre”, dijo Jim Huang, director ejecutivo de China-America Commodity Data Analytics, añadiendo que la industria “necesita urgentemente” estos contratos de futuros.

Los reguladores aprobaron los futuros sobre cerdos vivos en abril, y se espera que ese mercado tenga un valor de entre 20 y 30 billones de yuanes (4,29 billones de dólares), estiman dos analistas, lo que lo convierte en uno de los mayores productos de futuros de materias primas y productos básicos de China.

No se ha anunciado una fecha oficial de lanzamiento.

OBSTÁCULOS

A 16 toneladas por lote, según el borrador de especificaciones de la DCE, cada contrato de cerdos vivos será de 110 a 140 animales. Eso limitará la entrega a los productores a gran escala como Muyuan Foods (002714.SZ) y New Hope Liuhe (000876.SZ).

El contrato está en línea con el tamaño comercial normal del mercado al contado de China, dijo un representante de la DCE en respuestas escritas a Reuters, añadiendo que puede satisfacer las demandas de cobertura de la mayoría de los criadores de cerdos vivos, comerciantes y empresas de la cadena porcina.

Se espera que los que busquen coberturas sean principalmente productores a gran escala con razas de cerdos estándar y mataderos que compren cerdos vivos y vendan carne, lo que los expone más a los riesgos de los precios. Es probable que los pequeños agricultores que crían razas mixtas no tengan la escala necesaria para realizar coberturas.

El gran tamaño del contrato también limitará la participación del contingente de especuladores minoristas de China, que han dominado las posiciones en otros contratos de futuros.

Los almacenes de entrega estarán probablemente en importantes provincias productoras como Henan, Shandong, Hubei, Anhui y Jiangsu, según tres fuentes familiarizadas con los planes, que no quisieron ser identificadas porque no estaban autorizadas a hablar con la prensa.

Varios analistas consultados dijeron que los productores que están lejos de los lugares de entrega pueden afrontar mayores gastos. Sin embargo, el comercio de cerdos vivos en China ha pasado a centrarse principalmente en las entregas provinciales, en lugar del transporte nacional a gran escala, según la DCE.

“Es algo bastante nuevo, lo usaremos pero no a gran escala al principio”, dijo un directivo de una gran productora de cerdos, quien pidió que no se lo identificara en este artículo ya que no se tiene permitido hablar con la prensa.

Según el representante de la DCE, el mercado ha comenzado a inspeccionar y simular entregas en almacenes seleccionados, y muchos productores han presentado solicitudes de almacenes de entrega.

Es probable que también salga a los mercados financieros la industria de los piensos, que ya tiene en los mercados financieros ingredientes para alimento de cerdos tales como los futuros del maíz DCCcv1 y la harina de soja DSMcv1.

“Sus precios se ven impulsados por el mercado porcino y los volúmenes se transferirán fácilmente allí”, dijo Huang.

El representante de la DCE también señaló que habían recibido “respuestas positivas” en relación con el contrato de grupos importantes en el sector, incluidos productores, empresas de piensos y de mataderos.

Los operadores financieros dicen que la volatilidad de los contratos supone un riesgo, ya que los precios de la carne de cerdo son una medida de la inflación en China.

La comprensión limitada del funcionamiento de la compraventa de futuros en el sector es otro obstáculo, aunque el representante de la DCE dijo que la bolsa había realizado cursos de formación sobre futuros de cerdos vivos.

