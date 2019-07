Las granjas de cerdos chinas hacen limpieza a fondo para combatir la fiebre porcina

PEKÍN (Reuters) - Un brote devastador de peste porcina africana que ha matado a millones de cerdos en China está cambiando las costumbres en un país cuya higiene en las granjas a menudo se considera laxa según las normas internacionales.

Foto de archivo. Un cerdo en una granja de Changtu en China. 17 de enero de 2019. REUTERS/Ryan Woo.

Desde las granjas hasta las fábricas de piensos y el transporte, las personas dedicadas a la industria porcina afirman que la bioseguridad se ha reforzado, con la venta de desinfectantes y la limpieza de camiones en auge, a medida que los granjeros tratan de defenderse del virus.

La propietaria de la explotación ganadera, Ma, cuya granja de 4.000 cerdos fue visitada por Reuters el año pasado, dice que está desinfectando dentro y fuera de las granjas de cerdos cada dos días, en lugar de una o dos veces por semana.

También ha invertido en su propio camión para transportar los cerdos al matadero y traer los suministros de alimento para tratar de prevenir la contaminación.

“No dejamos que entren otros camiones. Es más seguro tener tu propio camión”, le dijo Ma a Reuters por teléfono, añadiendo que nadie puede visitar las instalaciones en caso de que traigan el virus.

El cambio de mentalidad se produce cuando la enfermedad -que no es perjudicial para las personas pero mata a casi todos los cerdos que infecta- ha llegado a todas las provincias del país. No hay cura y, lo que es más importante para cambiar los hábitos a largo plazo, no hay vacuna.

Los datos oficiales de junio publicados esta semana muestran que la cabaña porcina de China -la más grande del mundo con más de 400 millones de cabezas hace un año- se ha reducido desde entonces en más de una cuarta parte, aunque algunos expertos de la industria afirman que las cifras pueden ser mucho más altas.

Las normas de limpieza en las explotaciones, muchas de las cuales son de pequeña escala, varían ampliamente, dicen los expertos de la industria, mientras que los camiones que transportan cerdos, piensos y otros suministros a menudo no se limpian y desinfectan adecuadamente entre un viaje y otro.

La peste porcina africana, que se propaga a través de la sangre, las heces y otros fluidos, puede durar meses en las superficies de las granjas o en equipos que no han sido limpiados adecuadamente.

“Vemos algunos avances significativos en las medidas de bioseguridad. La gente ahora está reconociendo que hay que hacer algo”, dijo Matthias Arnold, un ejecutivo de la unidad de Productos de Protección de Materiales de la firma química alemana Lanxess, que vende un desinfectante popular. AUGE DE VENTAS

Las ventas de gluteraldehído, una sustancia química que ha demostrado matar el virus, han aumentado tres o cuatro veces desde el año pasado, dijo Pan Yunping, gerente general de ventas de Jiangsu Kangbat Biotechnology Engineering Co Ltd en la provincia oriental de Jiangsu, China.

La demanda de Cid20 de la empresa belga CID Lines, que también contiene aldehído, se ha duplicado con creces con respecto al año pasado, y la empresa es incapaz de satisfacer la demanda, dijo Niu Yufeng, gerente de desarrollo de negocios en China.

El uso de productos de limpieza como detergentes y desinfectantes de agua también está creciendo, dijo Niu. Las granjas deben limpiarse a fondo antes de la desinfección.

También se han adoptado medidas más estrictas en las fábricas de piensos.

“Ahora hay que desinfectar, cambiarse de ropa, rellenar formularios”, dijo Jonathan Wilson, gerente en China de Alltech Inc, un proveedor de aditivos para los fabricantes de piensos.

“Nunca vi esto durante la gripe aviar en 2013, es una gran mejora”, añadió, refiriéndose a uno de los peores brotes de la enfermedad en China antes de la peste porcina.

Las grandes granjas están instalando más lavados de camiones realizados por la empresa alemana Karcher o la competidora nacional Mellberg Cleantecs, dijeron las empresas, así como estaciones de secado para los vehículos desinfectados.

Mellberg Cleantecs también ha creado una empresa conjunta para vender desinfectantes y limpiadores producidos por la alemana Envisal, mientras que la empresa estadounidense Decon Seven Systems está registrando su producto D7 basado en peróxido de hidrógeno para el mercado chino.

Información de Dominique Patton. Información adicional de redacción de Pekín; Traducido por Emma Pinedo