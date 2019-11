Vitória esmagadora de candidatos pró-democracia em eleição pressiona líder de Hong Kong

HONG KONG (Reuters) - Os democratas de Hong Kong conseguiram uma grande vitória nas eleições de conselhos distritais, que tiveram um comparecimento recorde após seis meses de protestos antigoverno, aumentando a pressão para a líder da cidade sob controle chinês ouvir os apelos por democracia, nesta segunda-feira.

Candidatos vencedores de eleição local em Hong Kong se reúnem em frente à Universidade Politécnica 25/11/2019 REUTERS/Adnan Abidi

As eleições de domingo representaram uma pausa rara nos tumultos às vezes violentos, e os candidatos pró-democracia conquistaram quase 90% dos 452 assentos dos conselhos distritais, noticiou a emissora RTHK, apesar de uma oposição pró-establishment mobilizada e rica em recursos.

A executiva-chefe de Hong Kong, Carrie Lam, que tem postura pró-Pequim, disse em um comunicado que o governo respeita os resultados e que deseja “que a situação pacífica, segura e ordeira continue”.

“Há várias análises e interpretações na comunidade em relação aos resultados, e um número considerável é da opinião de que os resultados refletem a insatisfação do povo com a situação atual e os problemas enraizados da sociedade”, disse.

O governo “ouvirá as opiniões dos membros do público humildemente e refletirá seriamente”.

Os resultados revelaram vitórias improváveis de democratas sobre oponentes pró-Pequim pesos-pesados quando começaram a emergir após a meia-noite de domingo, o que provocou comemorações e brados de “Libertem Hong Kong. Revolução agora” —um slogan usado por muitos manifestantes nos últimos seis meses— em algumas seções eleitorais.

Fotos publicadas na internet mostraram pessoas comemorando diante de seções eleitorais e nas ruas de Central, o distrito comercial da cidade, e estourando garrafas de champanhe.

Regina Ip, membro do principal órgão de aconselhamento do governo e ex-chefe de segurança, foi vaiada com força por manifestantes em Central na hora do almoço.

A votação terminou sem grades distúrbios na cidade de 7,4 milhões de habitantes em um dia que teve filas longas, mas organizadas, diante das seções eleitorais

“Isto é o poder da democracia. Isto é um tsunami democrático”, disse Tommy Cheung, ex-líder de protestos estudantis que conquistou uma cadeira no distrito de Yuen Long, próximo da fronteira com a China.

Os conselhos distritais de Hong Kong controlam parte dos gastos, decidem uma série de questões do cotidiano, como o transporte, e também servem como plataformas populares importantes para irradiar influência política.