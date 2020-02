ROMA (Reuters) - Uma quinta pessoa infectada com o coronavírus morreu na Itália, informou nesta segunda-feira o chefe da agência de Proteção Civil, com mais de 200 casos informados no norte do país desde sexta-feira.

A mídia italiana informou que o paciente morto tinha 88 anos e vinha da região da Lombardia. As outras quatro pessoas que morreram devido à doença também eram idosas e ao menos três delas sofriam de sérios problemas de saúde.

Reportagem de Angelo Amante