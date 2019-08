Partido Comunista da China fará reunião importante em outubro

Membro tem rosto refletido em emblema do Partido Comunista da China em reunião da legenda em Pequim 25/02/2019 REUTERS/Jason Lee

PEQUIM (Reuters) - O Partido Comunista da China realizará uma importante reunião de liderança em outubro para discutir maneiras de melhorar a governança e aperfeiçoar o sistema socialista do país, informou a mídia estatal nesta sexta-feira, mais de um ano após a realização do último encontro do tipo.

A agência de notícias estatal Xinhua não especificou uma data ou agenda exata para o que é formalmente chamado de plenária, uma reunião a portas fechadas do Comitê Central do partido, que tem cerca de 370 membros e é o maior de seus órgãos de elite que governam a China.

Será a quarta sessão plenária desde que um congresso do partido foi concluído em outubro de 2017, inaugurando o segundo mandato do presidente Xi Jinping.

A última plenária, em fevereiro de 2018, discutiu decisões de pessoal e um plano de reforma para que as instituições estatais dessem maior controle ao partido.

A reunião de outubro acontecerá em um momento no qual a economia ainda está desaceleração, em meio a uma guerra comercial com os Estados Unidos.

Reportagem de Ben Blanchard