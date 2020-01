Pessoas usando máscaras usam escada rolante em estação de metrô em Pequim 27/01/2020 REUTERS/Carlos Garcia Rawlins

XANGAI (Reuters) - A capital da China, Pequim, registrou a primeira morte causada pelo novo coronavírus na cidade na segunda-feira, informou a emissora de televisão estatal CCTV.

O homem de 50 anos, que esteve em Wuhan, centro do surto do coronavírus, teve sua infecção com o vírus confirmada em 22 de janeiro, segundo a CCTV.

Reportagem de Yilei Sun, Cheng Leng e Se Young Lee