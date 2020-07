China promete "contra-ataque vigoroso" contra Reino Unido devido a desavenças sobre Hong Kong

LONDRES/PEQUIM (Reuters) - A China ameaçou nesta terça-feira um “contra-ataque vigoroso” em reação ao anúncio do Reino Unido de que suspenderá seu tratado de extradição com Hong Kong após a adoção de uma lei de segurança nacional para a ex-colônia britânica.

Porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China Wang Wenbin em Pequim 17/07/2020 REUTERS/Tingshu Wang

Na segunda-feira, o secretário das Relações Exteriores britânico, Dominic Raab, disse ao Parlamento que o tratado de extradição será suspenso imediatamente e que um embargo de armas passará a contemplar Hong Kong.

“Não cogitaremos reativar estes arranjos a menos e até que existam salvaguardas claras e robustas que seja capazes de evitar que a extradição do Reino Unido seja mal aplicada pela nova legislação de segurança nacional”, disse Raab.

A decisão pareceu enfurecer Pequim.

“A China usará um contra-ataque vigoroso contra as ações equivocadas do Reino Unido”, disse o porta-voz da chancelaria chinesa, Wang Wenbin, em uma coletiva de imprensa diária nesta terça-feira.

“A China pede ao Reino Unido que desista de suas fantasias de continuar a influência colonial em Hong Kong e corrija imediatamente seus erros.”

Londres ficou chocada com a repressão em Hong Kong, que voltou ao controle chinês em 1997, e com a percepção de que a China não disse toda a verdade a respeito do surto de coronavírus ao mundo.

Raab disse que prorrogará um embargo de armas de longa data à China para incluir Hong Kong, o que significa o fim das exportações de armas ou munições e a proibição de qualquer equipamento que possa ser usado para a repressão interna, como algemas e granadas de fumaça.

Austrália e Canadá suspenderam tratados de extradição com Hong Kong no início deste mês. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, descartou o tratamento econômico preferencial concedido a Hong Kong.

Na semana passada, o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, ordenou que os equipamentos da Huawei Technologies sejam completamente excluídos da rede 5G de seu país até o final de 2027.

A China —antes cortejada como a fonte principal de investimentos em projetos de infraestrutura britânicos que vão do setor nuclear ao ferroviário— acusa Londres de bajular os EUA.

Já o Reino Unido diz que a nova lei de segurança viola as garantias de liberdade, incluindo um Judiciário independente, que ajudam a manter Hong Kong como um dos pólos comerciais e financeiros mais importantes do mundo desde 1997.

Autoridades de Hong Kong e de Pequim disseram que a lei é vital para preencher brechas nas defesas de segurança nacional expostas por protestos pró-democracia e anti-China recentes. A China vem pedindo que potências ocidentais parem de interferir nos assuntos de Hong Kong.

Por Andy Bruce e William James em Londres, Aakriti Bhala em Bengaluru e Gabriel Crossley em Pequim