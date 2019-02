China dice que pruebas de producto médico posiblemente contaminado no muestran VIH

Foto de archivo. Un trabajador de la salud saca una muestra de sangre a una mujer para una prueba de VIH en Kunmíng, provincia de Yunnan, China. 1 de diciembre de 2018. REUTERS/Wong Campion

PEKÍN (Reuters) - China está investigando a un fabricante de productos médicos tras informes de que la firma vendió inmunoglobulina humana para inyección intravenosa posiblemente contaminada con VIH, aunque las autoridades dijeron que las pruebas no encontraron indicios del virus.

China ha prometido una supervisión más estricta y medidas enérgicas contra compañías y funcionarios luego de que escándalos como el de enero por vacunas contra la polio vencidas y otro el año pasado por una vacuna contra la rabia que no cumplía estándares provocaron indignación pública.

La inmunoglobulina humana, hecha con plasma sanguíneo, se usa para tratar una variedad de afecciones, pero no estaba claro cuántas personas podrían haber sido inyectadas con el lote que está bajo sospecha, que según la prensa local consistía de 12.226 unidades.

Las pruebas en el lote resultaron negativas para el VIH, dijeron los funcionarios a última hora del miércoles, tras comentarios de la Comisión Nacional de Salud de China de que había un riesgo “muy bajo” de infección por VIH.

La Administración de Productos Médicos de Shanghái dijo en un comunicado que el lote, que las autoridades sanitarias identificaron como número 20180610Z, fue realizado por China Meheco Xinxing Pharma Co, una unidad de China Meheco Group Co Ltd.

Reuters no pudo comunicarse con el fabricante el jueves para buscar comentarios. La mayoría de las oficinas en China están cerradas durante la semana de vacaciones del Año Nuevo Lunar.