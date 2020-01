¿Cómo hacer frente al virus de China? No salgas y ve la película "The Flu"

Un pasajero viste una mascarilla en la estación de trenes de Shanghái, en China. 22 de enero de 2020. REUTERS/Aly Song.

22 ene (Reuters) - Amenazados por un nuevo brote de virus, muchos chinos han estado recurriendo a un juego de simulación de plagas en internet y a una película de desastres llamada “The Flu” (“Virus” en la versión en español) como parte de los mecanismos de supervivencia. El nuevo coronavirus parecido a la gripe ha matado a nueve personas e infectado a más de 400 en un brote originado en la ciudad central de Wuhan, propagando el miedo al contagio a nivel mundial y haciendo temblar a los mercados financieros.Plague Inc, una aplicación de simulación de estrategia de la empresa británica Ndemic Creations, se convirtió el miércoles en el juego por el que se había pagado más del sistema operativo iOS en la Apple Store de China. Permite a los usuarios crear y desarrollar un agente patógeno para destruir el mundo. “La mejor manera de conquistar el miedo es enfrentarse a él”, dijo un usuario en Weibo, una aplicación similar a Twitter utilizada en China. “Esto es como unirse al mal cuando no puedes vencerlo, ¿no?”, bromeó otro. La película sobre el desastre de Corea del Sur “The Flu” fue la más buscada en medios chinos y en el sitio web de redes sociales Douban el miércoles. Un documental sobre el brote de SARS (Síndrome Respiratorio Agudo y Grave) de 2003 encabezó las búsquedas en televisión. Además, 11 de los 14 artículos mejor clasificados en la plataforma de contenidos Toutiao estaban relacionados con la neumonía, al igual que más de la mitad de los 50 temas más leídos en Weibo. El brote del virus ha coincidido con las celebraciones del Año Nuevo Lunar de China este fin de semana, cuando millones de personas viajan tanto dentro y fuera del país para pasar las fiestas y reuniones familiares. La habitual bonanza para los sectores de turismo y consumo durante estas celebraciones puede verse afectada, ya que algunas personas cancelaron sus viajes y evitaron las zonas públicas como cines y centros comerciales. Las películas de gran éxito que se estrenarán durante las vacaciones han sufrido una merma en el crecimiento de su facturación. En Wuhan, se ofrecieron reembolsos por entradas de cine compradas por adelantado, según las plataformas de reserva de entradas Maoyan y Taopiaopiao. “Es comprensible que el virus pueda impedir que la gente venga a los cines”, se lamentó un director de un cine de Pekín, que pidió no ser nombrado. Animó a la gente a seguir viniendo pero a tomar medidas de precaución como el uso de máscaras.

Información de Pei Li y Brenda Goh; información adicional de la redacción de Shanghái; editado por Andrew Cawthorne