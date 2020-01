CONTEXTO-Alerta en las aerolíneas internacionales ante la propagación del coronavirus

23 ene (Reuters) - Las aerolíneas y los pasajeros están en alerta por un nuevo virus parecido a la gripe que se originó en Wuhan, China.

Funcionarios monitorean con un escáner térmico a los pasajeros que llegan al Aeropuerto Internacional Ninoy Aquino, en Pasay, Manila, Filipinas. 23 de enero de 2020. REUTERS/Eloísa López.

A continuación se explica la respuesta de la industria aérea al brote hasta el momento y su posible exposición financiera en comparación con el síndrome respiratorio agudo y grave (SARS, por sus siglas en inglés) de 2003, que mató a casi 800 personas:

¿CUÁL ES EL IMPACTO FINANCIERO ESPERADO EN LAS AEROLÍNEAS?

La mayor preocupación es una fuerte caída en la demanda de viajes si el virus se convierte en una pandemia.

Durante el punto álgido del brote del SARS en abril de 2003, la demanda de pasajeros en Asia se desplomó en un 45%, según la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA).

Cathay redujo casi el 40% de sus vuelos y registró pérdidas financieras, al igual que Singapore Airlines Ltd, Japan Airlines Co Ltd y ANA Holdings Inc.

La industria depende ahora más de los viajeros chinos.

Por ejemplo, en Australia, los viajeros chinos representan más del 15% de las llegadas internacionales, frente a sólo el 4% en 2003, según el servicio de calificaciones de Moody’s. Estos viajeros, que llegan sobre todo a través de aerolíneas que vuelan desde la China continental, suelen realizar vuelos nacionales una vez que llegan a Australia, lo que indica que la aerolínea australiana Qantas Airways Ltd podría verse afectada si se produce una caída en la demanda de viajes.

Desde 2003, el número de pasajeros aéreos anuales se ha duplicado con creces, y China ha crecido hasta convertirse en el mayor mercado de viajes (en origen) del mundo.

En 2003, un total de 6,8 millones de pasajeros de China viajaron en vuelos internacionales, y ese número ha crecido cerca de 10 veces hasta alcanzar los 63,7 millones en 2018, según datos de la autoridad de aviación del país.

Los ingresos de la industria aérea mundial se duplicaron con creces en los últimos seis años, hasta alcanzar los 838.000 millones de dólares en 2019, frente a los 322.000 millones de 2003, según datos de la IATA.

“El hecho de que solo un mercado secundario, un país entero o la región en general se vea afectado es obviamente impredecible y está fuera del control de la industria”, dijo Brendan Sobie, un analista independiente de aviación en Singapur.

¿QUÉ AEROLÍNEAS ESTÁN FUERTEMENTE EXPUESTAS?

Muchas aerolíneas, incluyendo Korean Air Lines, la aerolínea de bajo coste de Singapore Airlines Scoot, la taiwanesa China Airlines Ltd y la japonesa ANA, anunciaron que cancelaban los vuelos de entrada y salida de Wuhan después de que las autoridades anunciaran un estado de cuarentena.

La aerolínea de bajo coste de Corea del Sur T’way Air pospuso a principios de esta semana el lanzamiento de una nueva ruta a la ciudad.

El sitio web de seguimiento de vuelos FlightRadar24 mostró que a las 0600 GMT del jueves, se habían cancelado 184 vuelos de Wuhan, es decir, el 60% de las salidas del día.

El aeropuerto de Tianhe de Wuhan atiende a alrededor del 2% del tráfico aéreo total de China y principalmente a las rutas domésticas. Los analistas de la casa de valores Jefferies estimaron que el 88,8% de los vuelos totales son domésticos, y que China Southern Airlines Co Ltd tiene la mayor cuota de mercado con un 30%.

¿ESTÁN CANCELANDO LOS PASAJEROS SUS VIAJES A CHINA?

Hanatour Service Inc, la mayor agencia de viajes de Corea del Sur, dijo que las cancelaciones de viajes a China aumentaron alrededor del 20% esta semana en comparación con el mismo período del año pasado.

La cifra incluye aplazamientos y cambios a otros destinos, dijo un responsable de la compañía.

Rajeev Kale, jefe de país de la división de vacaciones de Thomas Cook India, dijo que algunos clientes estaban preocupados por viajar a China.

“La mayoría de nuestros clientes están adoptando un enfoque de espera y observación para ver cómo se desarrollan los acontecimientos”, dijo.

Philippine Airlines, Garuda Indonesia y Japan Airlines dijeron que todavía no se ha producido una disminución en las reservas relacionadas con China (en ambas direcciones), mientras que la aerolínea filipina de bajo coste Cebu Pacific dijo que algunos pasajeros habían expresado su preocupación por la seguridad de sus vuelos pero no habían cancelado sus reservas.

Información de Jamie Freed en Sídney; información adicional de Niyati Shetty, Aby Jose Koilparambil y Nivedita Bhattacharjee en Bengaluru, Brenda Goh en Shanghái, Joyce Lee en Seúl, Ben Blanchard en Taipei, Tim Kelly en Tokio y Neil Jerome Morales en Manila; editado por Miyoung Kim y Neil Fullick; traducido por Tomás Cobos