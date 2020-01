China intensifica medidas contra surto de vírus

Foto de arquivo de viajantes que embarcam em um trem na China antes do Ano Novo Lunar chinês, em Shijiazhuang, província de Hebei, China 10/01/2020 REUTERS/Jason Lee Shijiazhuang, Hebei province, China January 10, 2020. REUTERS/Jason Lee/File Photo

PEQUIM (Reuters) - A China intensificará os esforços para conter o surto de coronavírus em Wuhan antes do feriado do Ano Novo Lunar, uma vez que o aumento de casos confirmados causa temor de que o vírus possa se espalhar para outros países.

A Comissão Nacional de Saúde disse neste domingo que os departamentos devem trabalhar juntos para executar medidas preventivas.

“Nossa comissão intensificará a guarda durante o Festival da Primavera, prestará muita atenção ao desenvolvimento e mudança da epidemia e direcionará a implementação de medidas de prevenção e controle”, afirmou a comissão, acrescentando que acredita que o surto pode ser controlado.

A autoridade sanitária de Wuhan confirmou mais cedo neste domingo mais 17 casos do vírus na cidade, elevando o número total de pacientes conhecidos para 62.

Duas pessoas morreram pelo vírus em Wuhan, a maior cidade do centro da China, com uma população de cerca de 11 milhões de pessoas. Três casos foram confirmados no exterior - dois na Tailândia e um no Japão - envolvendo pessoas de Wuhan ou que visitaram a cidade recentemente.

A China, a Organização Mundial da Saúde e autoridades em todo o mundo estão intensificando os esforços para conter o vírus que surgiu em Wuhan no final de dezembro como uma onda de pacientes com pneumonia.

Muitas das 1,4 bilhão de pessoas da China viajarão pelo país e ao exterior durante o feriado do Ano Novo Lunar, que começa na próxima semana, levantando preocupações sobre o vírus se espalhar para outros países.

Por Sophie Yu e Huizhong Wu; Reportagem adicional de Orathai Sriring