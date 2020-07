Un diplomático chino insta a buscar "energía positiva" en la relación con EEUU

FOTO DE ARCHIVO: El diplomático chino Wang en una conferencia de prensa celebrada al margen del Congreso Nacional del Pueblo (NPC) en Pekín, China, el 24 de mayo de 2020. China Daily vía REUTERS

PEKÍN, 9 jul (Reuters) - El diplomático chino Wang Yi dijo el jueves que las relaciones entre China y Estados Unidos atraviesan los retos más serios desde que se establecieron las relaciones diplomáticas en 1979, pero que los dos países pueden volver al buen camino.

China y Estados Unidos deben explorar conjuntamente vías para la coexistencia pacífica y liberar más “energía positiva”, según dijo el consejero de Estado Wang, que también es ministro de Asuntos Exteriores, en un discurso publicado en el sitio web de su ministerio.

Washington y Pekín se han enfrentado por el manejo del brote de coronavirus, las acciones de China en la antigua colonia británica de Hong Kong, la prolongada disputa comercial y las fricciones sobre Taiwán y el Mar del Sur de China.

“La política actual de Estados Unidos hacia China se basa en juicios estratégicos erróneos que carecen de fundamento real, y está llena de arrebatos emocionales y prejuicios mccarthistas”, dijo, refiriéndose a la caza de brujas anticomunista impulsada por un senador estadounidense en la década de 1950.

El miércoles, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, dijo que el mundo no debería permitir el “bullying” o acoso de China, destacando las disputas territoriales del país con India, Vietnam y Japón.

Los dos países no deberían pretender cambiarse mutuamente, dijo Wang. “China no puede y no se convertirá en otro Estados Unidos”, dijo, añadiendo que un sistema socialista era adecuado para China y lo elegido por su pueblo.

Wang dijo que espera que Estados Unidos trabaje para lograr un entendimiento más objetivo de China y formule una política más racional y pragmática respecto a China.

Según Wang, entre los factores que contribuirían a encauzar las relaciones bilaterales se encuentran el diálogo, el análisis de los puntos de mayor desacuerdo, así como la cooperación en la lucha contra la pandemia del coronavirus.

Información de Gabriel Crossley, Lusha Zhang, Judy Hua y Ryan Woo; editado por Simon Cameron-Moore; traducido por Tomás Cobos