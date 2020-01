China suspende futebol no país para conter disseminação do coronavírus

XANGAI (Reuters) - A Associação Chinesa de Futebol (CFA) informou nesta quinta-feira que decidiu adiar todos os jogos no país devido à rápida disseminação do surto de coronavírus, depois que o número total confirmado de mortes provocadas pelo patógeno recém-identificado na China subiu para 170.

Agentes de saúde sanitizam palácio tradicional de Suwon, na Coreia do Sul, por temor de disseminação do coronavírus da China 30/01/2020 Yonhap/via REUTERS

As autoridades de saúde chinesas disseram que foram confirmados 7.711 casos de infecção pelo coronavírus até o final de quarta-feira, principalmente na província de Hubei, e também foram registradas infecções em pelo menos outros 15 países.

O vírus teve um grande impacto no cenário esportivo da China, com vários eventos cancelados e a seleção feminina olímpica de futebol do país colocada em quarentena na Austrália.

Nesta quinta-feira, a CFA disse em comunicado em seu site que os jogos de futebol em todos os níveis seriam adiados para ajudar a controlar a propagação do vírus.

“A Associação Chinesa de Futebol continuará mantendo uma estreita comunicação com as autoridades nacionais... e fazendo ajustes razoáveis na organização, cronograma e escala dos jogos, quando necessário”, afirmou.

A seleção chinesa de futebol feminino viajou para a Austrália para disputar um torneio pré-olímpico, mas permanecerá em quarentena em um hotel de Brisbane.

A secretária de saúde do Estado australiano de Queensland, Jeannette Young, disse que as jogadoras estavam saudáveis e sendo verificadas todos os dias.

Vários membros das comunidades chinesas na Austrália cancelaram as celebrações do Ano Novo Lunar após o surto.

“Agradeço à comunidade chinesa por sua resposta proativa pelo modo como lidaram com isso”, disse Young.

O torneio pré-olímpico estava originalmente programado para ser realizado em Wuhan, onde se acredita que o vírus tenha se originado, antes de ser transferido para Nanjing e depois transferido da China para Sydney.

A equipe chinesa, que estava programada para jogar sua primeira partida em 3 de fevereiro, chegou a Brisbane na quarta-feira e foi informada que deveria permanecer em seus quartos de hotel até 5 de fevereiro.

Na noite de quarta-feira, o Campeonato Mundial de Atletismo Indoor, programado para ocorrer em Nanjing em março, foi adiado até 2021 por temores relacionados ao surto de coronavírus, informou a federação internacional de atletismo.

Os órgãos de administração de vários outros esportes, incluindo esqui, badminton, tênis e basquete, também foram forçados a reorganizar eventos, avaliando possíveis mudanças ou monitorando as implicações do surto.

Reportagem de Amlan Chakraborty, em Nova Délhi; Reportagem adicional de Samuel Shen e David Stanway