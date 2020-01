Morre homem infectado em surto de vírus misterioso na China

XANGAI (Reuters) - Um homem de 61 anos morreu de pneumonia na cidade de Wuhan, no centro da China, depois de um surto de um vírus ainda não identificado, e outras sete pessoas estão em estado grave, disseram autoridades de saúde de Wuhan neste sábado.

No total, 41 pessoas foram diagnosticadas com o patógeno, que testes preliminares de laboratório citados pela mídia estatal chinesa nesta semana apontaram para um novo tipo de coronavírus, informou a Comissão Municipal de Saúde de Wuhan em comunicado.

De acordo com a comissão, o patógeno é uma “causa desconhecida de pneumonia viral”.

Duas das pessoas infectadas receberam alta do hospital e o restante está em condições estáveis, enquanto 739 pessoas que tiveram contato próximo com os pacientes foram liberadas, informou o documento.

O homem que morreu, a primeira vítima do surto iniciado em dezembro, era um comprador regular em um mercado de frutos do mar da cidade que havia sido previamente diagnosticado com tumores abdominais e doença hepática crônica, disse a autoridade de saúde.

Os tratamentos não melhoraram os sintomas depois da internação no hospital e ele morreu na noite de 9 de janeiro, quando seu coração parou. Ele testou positivo para o vírus, acrescentou o comunicado.

A comissão disse que nenhum novo caso foi detectado desde 3 de janeiro.

A autoridade sanitária de Wuhan também afirmou que os pacientes eram principalmente vendedores e compradores no mercado de frutos do mar, e que até o momento nenhuma equipe médica havia sido infectada, nem foram encontradas evidências claras de transmissão entre seres humanos.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) disse que um novo membro emergente da família de vírus que causou os surtos mortais de Síndrome Respiratória Aguda Grave (Sars) e Síndrome Respiratória do Oriente Médio (Mers) pode ser a causa do atual surto.