Presidente da China diz que povo chinês jamais concordará com quem tentar impor vontade ao país

Presidente da China, Xi Jinping, durante sessão do Congresso do país em Pequim 28/05/2020 REUTERS/Carlos Garcia Rawlins

PEQUIM (Reuters) - O presidente da China, Xi Jinping, disse nesta quinta-feira que o povo chinês jamais vai concordar com qualquer um ou com qualquer força que tentar dividir o Partido Comunista Chinês e a população do país, informou a mídia estatal.

O povo chinês nunca vai concordar com qualquer um que tentar intimidar e impor sua vontade à China, disse Xi, segundo a TV estatal, em evento para comemorar o 75º aniversário da vitória na guerra de resistência contra o Japão.

Reportagem de Roxanne Liu e Yew Lun Tian