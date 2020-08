Presidente de UCI cree en el "milagro" del Tour de Francia

NIZA, Francia, 28 ago (Reuters) - El presidente de la Unión Ciclista Internacional (UCI), David Lappartient, confía en que el Tour de Francia se pueda completar a pesar de las preocupaciones sobre una posible segunda ola del coronavirus en el país.

Imagen de un cartel publicitario del Tour de Francia junto a una estatua con mascarilla en Niza, Francia. 27 agosto 2020. REUTERS/Eric Gaillard

El número de casos diarios aumentó de manera constante desde principios de este mes, lo que llevó a la UCI a imponer reglas estrictas para ayudar a proteger a los ciclistas durante la carrera de tres semanas.

No obstante, ha habido una creciente preocupación de que el evento no llegue a su destino final, los Campos Elíseos en París, el 20 de septiembre.

Consultado sobre si sería un milagro que el Tour llegue a la capital francesa, Lappartient respondió: “Creo en los milagros, así que sí, llegaremos a París”.

Una de las nuevas reglas impuestas por el organismo se refiere al contexto en que los equipos pueden ser excluidos de la carrera en caso de pruebas positivas de COVID-19.

Si dos o más corredores del mismo equipo dan positivo por coronavirus durante un período de siete días, todo el equipo podría ser excluido, dijo la UCI el viernes, en la víspera de la primera etapa en Niza.

Las nuevas reglas y la situación en Francia han ensombrecido el Tour.

“No se puede decir que no hay riesgo (de que la carrera no llegue a París). Sé que todos son conscientes de que tenemos la responsabilidad de llegar a París (...) no podemos comprometer las reglas. Tenemos que ceñirnos al plan”, dijo Lappartient.

Los participantes se han sometido a dos pruebas antes del inicio de la carrera y un laboratorio móvil proporcionado por los organizadores asegurará que puedan ser evaluados durante el evento.

El laboratorio móvil puede entregar un resultado en un par de horas, lo que significa que se puede confirmar una prueba positiva inicial antes del comienzo de la siguiente etapa para evitar que los competidores que reciben “falsos positivos” sean enviados a casa.

Reporte de Julien Pretot; editado en español por Daniela Desantis