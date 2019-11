Con ventosas gigantes y mucha suerte, científicos miden el ritmo cardíaco de una ballena azul

Investigadores del Goldbogen Lab, Cascadia Research, Scripps Institution of Oceanography de la Universidad de Stanford y la Universidad de California Santa Cruz colocan un equipo con ventosas gigantes en una ballena azul como parte de una investigación para medir el ritmo cardiaco del animal, en una fotografía sin fecha tomada en la Bahía de Monterrey, California, Estados Unidos. Cortesía de Goldbogen Lab/Duke Marine Robotics and Remote Sensing Lab/NMFS Permit 16111/Handout via REUTERS.