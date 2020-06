Científicos descubren en Antártida fósil del huevo más grande de era de los dinosaurios

Imagen del fósil de un huevo gigante de 66 millones de años hallado en la Antártida, en una fotografía obtenida por Reuters el 16 de junio de 2020. Crédito a Rodrigo Otero/Universidad de Chile/Handout via REUTERS -- ATENCIÓN EDITORES, ESTA IMAGEN FUE CEDIDA POR UNA TERCERA PARTE. CRÉDITO OBLIGATORIO. NO REVENTAS. NO ARCHIVOS