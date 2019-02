"Bestia" de Tanzania arroja luz sobre grupo de dinosaurios gigantes

WASHINGTON (Reuters) - Un esqueleto relativamente completo de un dinosaurio de cuello y cola largos que comía plantas, hallado en un acantilado rocoso sobre un río de Tanzania, proporciona información sobre la evolución temprana de un grupo que más tarde incluyó a los animales terrestres más grandes de la Tierra.

Una ilustración del dinosaurio del período Cretácito Mnyamawamtuka en su entorno ambiental lanzada en Athens, Ohio, EEUU, Febrero 13, 2019. Mark Witton/Handout vía REUTERS

Científicos anunciaron el miércoles el descubrimiento de fósiles de un dinosaurio llamado Mnyamawamtuka moyowamkia, que medía aproximadamente 8 metros de largo, pesaba alrededor de una tonelada, vivió hace entre 110 y 100 millones de años y era un miembro temprano y comparativamente pequeño del grupo llamado Titanosaurios.

Los Titanosaurios, que caminaban sobre cuatro patas, aparecieron a inicios del Período Cretácico, quizás hace 125 millones de años.

Cuando el impacto de un asteroide causó una extinción masiva que condenó a los dinosaurios hace 66 millones de años, los Titanosaurios habían alcanzado dimensiones asombrosas. Por ejemplo, el Patagotitan de Argentina medía aproximadamente 37 metros de largo y pesaba 70 toneladas.

“El Mnyamawamtuka es importante ya que es un animal relativamente completo de la primera parte de la diversificación de los Titanosaurios. Por lo tanto, proporciona una visión del grupo antes de la diversificación generalizada en todo el planeta”, dijo el profesor de anatomía de la Universidad de Ohio, Patrick O’Connor.

Mnyamawamtuka significa “bestia de Mtuka” porque los restos fueron desenterrados cerca del lecho del río Mtuka, en el suroeste de Tanzania.

Algunas de las aproximadamente 60 especies de Titanosaurios identificadas se conocen solo a partir de restos escamosos. Los científicos tienen el 45 por ciento del esqueleto de Mnyamawamtuka, incluyendo numerosas vértebras, huesos de las extremidades anteriores y posteriores, costillas y dientes, pero no su cráneo.

Un rasgo distintivo fue la ligera forma de corazón de las vértebras de la cola de Mnyamawamtuka, que “quizás desempeñó un papel en el endurecimiento de la cola de lado a lado”, dijo O’Connor.

“Todavía no se había desarrollado completamente, como lo demuestran las partes no fusionadas del esqueleto. Por lo tanto, no estamos seguros del tamaño máximo que podían alcanzar los adultos”, agregó.

El Mnyamawamtuka vivía en un entorno cálido y semiárido en lo que hoy es el sur de África central.

Para saber más de la investigación, vea el video de la Universidad de Ohio preparado por la U.S. National Science Foundation: youtu.be/fMESVALpmwY

Reporte de Will Dunham; Editado en español por Javier Leira