"The Favourite" encabeza nominaciones para premios británicos de cine BAFTA

Las actrices Rachel Weisz, Olivia Colman y Emma Stone posan en el estreno de la película "The Favourite" en Reino Unido durante el Festival de Cine de Londres, en Reino Unido, el 18 de octubre de 2018. REUTERS/Peter Nicholls/File Photo

LONDRES (Reuters) - La película “The Favourite” encabezó el miércoles las nominaciones para los premios de la Academia Británica de Cine y Televisión (BAFTA), con 12 candidaturas para un filme histórico que ya ha dado varios galardones a su protagonista, Olivia Colman.

La actriz interpreta a la Reina Ana, en un filme que transcurre en el siglo XVIII y mezcla drama y escenas de gran humor. La cinta también está nominada en las categorías de mejor película, producción británica más destacada y mejor director, Yorgos Lanthimos. Colman y sus coprotagonistas, Rachel Weisz y Emma Stone, también son candidatas a llevarse premios.

En la lista de mejores películas destacan “Green Book”, que narra una historia de segregación en el sur de Estados Unidos en los años 60; la nueva versión del musical “A Star Is Born”; la película en blanco y negro “Roma”, del mexicano Alfonso Cuarón; y “BlacKkKlansman” de Spike Lee.

En la categoría de mejor director están nominados Lee, Cuarón, Cooper y Pawel Pawlikowski por “Cold War”.

Por el galardón de mejor actriz competirán Colman, Glenn Close -reciente ganadora del Globo de Oro por “The Wife”-, la estrella del pop Lady Gaga por “A Star Is Born”, Viola Davis por “Widows” y Melissa McCarthy por “Can You Ever Forgive Me?”.

Christian Bale, que interpreta al exvicepresidente de Estados Unidos Dick Cheney en “Vice”; Rami Malek, que se mete en la piel del fallecido líder de Queen, Freddie Mercury, en “Bohemian Rhapsody”; y Viggo Mortensen, que protagoniza “Green Book”, son los aspirantes al galardón de mejor actor.

La lista la completan Cooper por “A Star Is Born” y Steve Coogan por “Stan & Ollie”.

Reporte de Marie-Louise Gumuchian y Jayson Mansaray; editado en español por Carlos Serrano