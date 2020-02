Berlinale celebra 70 años con regreso a sus raíces políticas

Una vista general muestra el "Berlinale Palast", donde las películas en competencia serán proyectadas en el 70º Festival Internacional de Cine de Berlín. 19 de febrero 2020. REUTERS/Fabrizio Bensch

BERLÍN, 19 feb (Reuters) - Una exploración sobre el significado de la libertad en una dictadura a cargo de un director iraní encarcelado y la historia de tres personas que intentan recuperar el control de sus vidas frente a las redes sociales son algunas de las películas que competirán este año en el Festival de Cine de Berlín.

El programa de la edición número 70 de la Berlinale, que comenzará el jueves, fue descrito por su nueva directora, Mariette Rissenbeek, como una exploración de asuntos artísticos y políticos, destacando la vuelta a las raíces de un festival que fue vio la luz en una ciudad dividida en la Guerra Fría.

Entre las 18 películas que competirán por el codiciado Oso de Oro está “DAU. Natasha”, del ruso Ilya Khrzhanovskiy, el primer fruto de su proyecto DAU, en el que se grabó a actores viviendo una simulación de largo plazo de la vida en la Unión Soviética de Stalin.

El realizador iraní Mohammad Rasolouf no podrá estar presente en la première de “There is No Evil”, que aborda tópicos como la fortaleza moral y la pena de muerte, ya que fue encarcelado el año pasado en Irán acusado de “propaganda” antigubernamental.

“Va a ser un mayor acercamiento (...) a las raíces, intentando centrarse más en la calidad del cine y en la fortaleza real de las películas independientes”, dijo Scott Roxborough, jefe de la oficina europea de Hollywood Reporter.

La epidemia de coronavirus podría tener también cierto protagonismo en una Berlinale de perfil algo más bajo. Según Matthijs Wouter Knol, director del European Film Market, que se celebra de forma paralela, ha habido un centenar de cancelaciones, una cifra modesta teniendo en cuenta que se esperan 21.000 visitantes de la industria.

El actor británico Jeremy Irons, que presidirá el jurado, tendrá que elegir entre filmes como el drama franco-belga “Delete History”, sobre las compañías tras las redes sociales, y “Berlin Alexanderplatz” de Burhan Qurbani, un recuento de la clásica novela alemana de 1929 sobre la exclusión social protagonizada por un refugiado africano.

Otros estrenos destacados son “Minamata” de Andrew Levitas, en la que Johnny Depp interpreta al fotógrafo bélico estadounidense W. Eugene Smith, que abandona su retiro para un acto final de valentía el Japón de los años 70, y “Stateless”, una serie televisiva con Cate Blanchett que habla sobre la vida de los refugiados en Australia.

Un recordatorio diferente sobre los orígenes del festival tras la Segunda Guerra Mundial ensombreció los preparativos de este año: el nombre del director fundador Alfred Bauer fue retirado del premio del Oso de Plata por acusaciones de que jugó un papel más importante en la dictadura nazi de Adolf Hitler de lo que se pensaba en un principio.

