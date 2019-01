La opresión y sus oponentes dan forma a una Berlinale política

BERLÍN (Reuters) - El abuso de poder, la opresión estatal y la lucha de quienes buscan oponerse a estos procesos en países como Rusia, Brasil y Estados Unidos son temas clave en el Festival de Cine de Berlín de este año, del cual se anunció el martes la programación.

En la imagen, el director del festival internacional de cine Berlinale, Dieter Kosslick, posa para los medios antes de una conferencia de prensa en Berlín, Alemania, el 29 de enero de 2019. REUTERS/Fabrizio Bensch

En la edición de este año del festival, que nunca ha tenido reparos en abordar temas políticos delicados, destacan las películas brasileñas que habían anticipado el radical giro a la derecha del país en las elecciones presidenciales del 2018.

“A veces el arte tiene que ser político”, dijo el director Dieter Kosslick, quien dejará su cargo este año después de su 18ª edición de la Berlinale.

“En el caso de Brasil, vemos cómo las películas tomaron una lectura sismográfica del estado de ánimo del país antes de que se eligiera al actual presidente”, agregó.

“Marighella”, del director brasileño Wagner Moura, proyectada fuera de competencia, cuenta la resistencia y muerte en 1969 del escritor Carlos Marighella a manos de una dictadura militar que derrocó a un Gobierno democrático, en una historia que recuerda el ascenso del presidente actual Jair Bolsonaro.

La directora francesa Juliette Binoche, premiada en el pasado con el Oso de Plata, preside el jurado principal del festival, que debe su sensibilidad política a su nacimiento en 1951 en una ciudad dividida entre los dos frentes de la Guerra Fría.

Justo en esa tradición se encuentra “Mr Jones”, de la directora polaca Agnieszka Holland, que cuenta la historia del periodista galés Gareth Jones, cuyos artículos sobre la Unión Soviética en la década de 1930 revelaron el horror de la hambruna en Ucrania, a pesar de los gobiernos y reporteros rivales que intentaron silenciarlo.

China también tiene importantes películas en el certamen. Wang Xiaoshuai, con “So Long, My Son”, explora las vidas de dos parejas que viven los cambios económicos revolucionarios que han transformado China desde la década de 1980.

También se proyecta fuera de competencia la película “Vice” del director estadounidense Adam McKay sobre Dick Cheney como el vicepresidente más poderoso en la historia de Estados Unidos.

“Esta es la película que tienen que ver para comprender la presidencia”, dijo Kosslick, antes de recomendar, provocando las risas del público, la proyección durante el festival del documental de Charles Ferguson “Watergate - Or How We Learned to Stop an Out of Control President” (“Watergate-O cómo aprendimos a detener a un presidente fuera de control”) sobre la caída de Richard Nixon.

El festival también incluye por primera vez obras producidas por los servicios de “streaming” que son una fuerza creciente en el mundo del cine, incluida la producción de Netflix de la directora española Isabel Coixet, “Elisa y Marcela”, sobre una mujer que se disfrazó de hombre para casarse con su novia en 1901.

Reporte de Thomas Escritt, traducido por Tomás Cobos en la redacción de Madrid. Editado por Lucila Sigal