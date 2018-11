Sandra Bullock interpreta un papel diferente en thriller distópico "Bird Box"

BERLÍN (Reuters) - Más conocida por las comedias románticas, la actriz ganadora del Oscar Sandra Bullock debe luchar por sobrevivir en el thriller oscuro, distópico “Bird Box”.

Bullock, famosa por “Miss Simpatía”, así como por los dramas “Un Sueño Posible” y “Gravedad”, interpreta a Malorie, una mujer desesperada por mantener a salvo a sus dos hijos de una amenaza invisible que lleva a la gente a suicidarse.

En el estreno del filme en Berlín, la actriz de 54 años dijo que si bien no suele ser amante de las películas de terror, le divirtió agregar ese género a sus trabajos.

“Aquí teníamos un viaje que no podía ocurrir sin esta profunda, intrincada, compleja historia de amor sobre una familia y un análisis social sobre lo que todos sentimos es el estado del mundo”, dijo Bullock a Reuters el miércoles en una entrevista.

“Todos tienen un pensamiento diferente sobre lo que está sucediendo en el mundo actualmente, así que la combinación de ambas cosas es algo raro”, agregó.

Basada en la novela de 2014 de Josh Malerman, “Bird Box” muestra cómo Malorie se lleva a sus hijos a un viaje peligroso por la selva, todos con los ojos cubiertos, mientras intentan escapar de una “presencia amenazante invisible” que, si es vista, provoca consecuencias devastadoras.

“Encontré que me volvía muy inquieta, muy frustrada, malhumorada y no me daba cuenta de que era resultado de haber estado con los ojos vendados hasta casi la mitad del camino”, dijo Bullock.

“Estaba como ‘oh, Dios mío, es porque no tengo mis herramientas de expresión como actriz’ (...) pero pienso que al final (...) eso ayudó a dar una sensación realmente abrupta de esas escenas en lugar de que si tuviera agujeros cortados en mis vendas y pudiera ver y estuviera simulando tropezar y estar ciega”, agregó.

“Bird Box”, una película de Netflix dirigida por la cineasta danesa Susanne Bier, también está protagonizada por la coestrella de Bullock en el filme “Oceans’ Eight” Sarah Paulson y el actor John Malkovich.

Reporte de Ulrike Heil; Reporte adicional de Tanya Wood; Escrito por Marie-Louise Gumuchian; Editado en español por Lucila Sigal