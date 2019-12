"Bombshell" se adentra en el mundo del acoso sexual en los "espacios grises"

El elenco de la película "Bombshell" asisten a una pryección especial de la película en el teatro Regency Village en Los Ángeles. 10 de diciembre de 2019. Imagen entregada por un tercero. Lionel Hahn/ABACAPRESS.COM vía Reuters.

LOS ÁNGELES, 12 dic (Reuters) - “Bombshell” cuenta la historia de cómo las acusaciones de acoso sexual provocaron la caída del creador de Fox News, pero más que recurrir a la brocha gorda para retratar al controvertido jefe del canal de cable, la película le muestra igualmente como amenaza y mentor para las mujeres.

El filme narra cómo se juntaron las trabajadoras de Fox News en 2016 para acusar al presidente ejecutivo, Roger Ailes, de acoso sexual, lo que precipitó su salida. Ailes, que falleció un año después, rechazó las acusaciones.

Charlize Theron, que interpreta a la expresentadora Megyn Kelly y produce la cinta, indicó que “esta historia aborda muy bien las complejidades que rodean al acoso sexual y cómo vive y respira en diferentes espacios grises que no necesariamente habríamos querido reconocer”, afirmó Theron a Reuters.

La cinta, que tiene un reparto en el que destacan también Nicole Kidman y Margot Robbie, fue nominada a dos Globos de Oro y a cuatro premios del Sindicato de Actores antes de su estreno en los cines estadounidenses el viernes.

Fox News no comentó la película, pero dijo que nadie de la producción se acercó para obtener su versión de los hechos. Representantes de Kelly no contestaron a una solicitud de comentario y los cineastas dijeron que no la contactaron durante su investigación.

En el papel que interpreta John Lithgow, Ailes es visto como un hombre con humor y encanto que se veía como un mentor para muchas de sus trabajadoras, incluso a pesar de que les pidió favores sexuales.

Las mujeres, que según el filme sufrían con los tacones altos, la ropa estrecha, prendas interiores para realzar la figura y sostenes “push-up”, lidiaron con él de manera diferente, poniendo en la balanza sus ambiciones, sus carreras y su vida hogareña.

“Al humanizar de alguna manera a Roger, uno se da cuenta de que el depredador no es el tipo que se sienta en su oficina mesándose el bigote. Es el mentor el que se calienta; es el colega el que se calienta en un viaje de trabajo”, señaló Charles Randolph, que escribió el guión.

Reporte de Reuters Television; escrito por Jill Serjeant; editado en español por Carlos Serrano