El Festival de Cannes tendrá zombies y gángsters, pero no a Tarantino

PARÍS (Reuters) - Bill Murray luchando contra los zombies y una película sobre los comienzos de Elton John serán algunos de los platos fuertes del Festival de Cine de Cannes de este año, aunque parece que la esperada última cinta de Quentin Tarantino se perderá finalmente la cita.

El director del Festival de Cannes, Thierry Fremaux, en una conferencia de prensa para anunciar la selección oficial de la 72 edición del Festival Internacional de Cine de Cannes en Paris, Francia. 18 de abril de 2019. REUTERS/Gonzalo Fuentes.

En la presentación el jueves de los filmes que serán exhibidos en la 72 edición del festival de cine más importante del mundo, el director de la muestra, Thierry Fremaux, describió la selección como una mezcla “romántica y política” que destaca un colorido abanico de personajes, desde los muertos vivientes a los inmigrantes.

No obstante, un gran nombre ausente en la lista es Tarantino, que se pensaba que acudiría a la cita cinematográfica que se celebra en mayo en el exclusivo balneario de la Costa Azul con “Once Upon A Time In Hollywood”. El filme, protagonizado por Brad Pitt, Leonardo DiCaprio y Margot Robbie, está aún en posproducción, según los organizadores.

“La película de Quentin Tarantino no está lista. Ha sido adelantada de manera prematura y repetida en la prensa (...) es una pena, porque aumenta las expectativas y genera, por supuesto, entusiasmo (...) pero está esprintando (para acabar)”, dijo Fremaux en una conferencia de prensa, añadiendo que hay pocas posibilidades de que pueda llegar a tiempo.

“Le deseo suerte, espero que esté lista, deseo por encima de todo que haga una película bonita, ya que lo que he visto hasta ahora es magnífico”, señaló Fremaux.

El festival -que se celebrará entre el 14 y el 25 de mayo- se inaugurará con la última cinta del director Jim Jarmusch, “The dead don’t die”. El filme, uno de los 19 aspirantes a la Palma de Oro, narra la historia de un pueblo de Estados Unidos asediado por zombies, con un elenco repleto de estrellas como Murray, Tilda Swinton, Iggy Pop, Danny Glover y Selena Gomez.

El español Pedro Almodóvar -que presidió el jurado de Cannes hace dos años, cargo que desempeñará ahora el mexicano Alejandro González Iñárritu- también luchará por el máximo galardón con “Dolor y gloria”, en la que participan actores clásicos de su filmografía como Penélope Cruz y Antonio Banderas.

El británico Ken Loach, de 82 años, que ganó la Palma de Oro en 2016 con “I, Daniel Blake”, regresa con “Sorry we missed you”, mientras que Terrence Malick también entrará en la competencia con “A hidden life”, un drama histórico con el telón de fondo de la Segunda Guerra Mundial.

La película “The Gangster, The Cop, The Devil” del director sudcoreano Lee Won-Tae fue escogida para una presentación especial de medianoche.

Fremaux dijo que hay un acorde común en las películas seleccionadas: “Son películas sobre grupos humanos que se enfrentan a la adversidad”.

Reporte de Sarah White; Editado en español por Carlos Serrano