Molesto por ser llamado estafador, Maradona critica nuevo documental sobre su vida

21 mayo (Reuters) - Diego Maradona criticó la nueva película sobre su vida y le recomendó a la gente que no la vea cuando se estrene el mes próximo.

Imagen de archivo de Diego Armando Maradona durante un partido por el ascenso mexicano entre Atlético San Luis y Dorados. 5 de mayo de 2019. REUTERS/Henry Romero.

Los carteles del documental de dos horas sobre el controvertido delantero de fútbol argentino dicen “Diego Maradona: Rebelde. Héroe. Estafador. Dios”. Al ganador de la Copa del Mundo le molestó el uso de la palabra “estafador”.

“Yo jugué al fútbol y me gané mi dinero corriendo detrás de la pelota. Yo no estafé a nadie”, dijo Maradona el lunes a Univisión en una entrevista.

“Si ellos quieren atraer al público así, están equivocados (...) No me gusta el título, así que si no me gusta el título no me va a gustar la película. No vayan a verla”, agregó.

El director Asif Kapadia, quien realizó los premiados documentales “Amy” y “Senna”, había dicho previamente que Maradona no había visto el filme y reconoció que estaba interesado en la reacción del astro de fútbol cuando la viera.

“Estamos lidiando con archivo de hace mucho tiempo, habrá muchas imágenes que ni él ha visto de sí mismo, de su familia, de sus hijos”, dijo Kapadia a Reuters en una entrevista. “Así que creo que va a ser muy emocionante para él”, agregó.

Maradona, quien actualmente es entrenador de los Dorados en México, se perdió el estreno del documental el domingo en Cannes.

Las críticas iniciales fueron mixtas. Algunos dijeron que la película está basada en una colección de videos personales de Maradona y que muestra escenas coloridas, pero que carece de impacto.

“No importa la cantidad de noticieros que nos muestre o cuan fascinantes sean, toda esa realidad fragmentada no puede ayudar a revelar lo que hay dentro del hombre en su centro”, dijo Variety.

La película se estrenará en los cines el 14 de junio.

Reporte de Andrew Downie. Reporte adicional de Hanna Rantala. Editado en español por Lucila Sigal