Tarantino dice que su reciente matrimonio le hizo cambiar de perspectiva

CANNES, Francia, 22 mayo (Reuters) - Quentin Tarantino, quien alguna vez sugirió que estaba demasiado enfocado en filmar películas como para casarse, dijo el miércoles que su reciente boda con la cantante israelí Daniella Pick lo había hecho cambiar su punto de vista.

Después de presentar “Once Upon A Time In Hollywood” en Cannes, Tarantino y el elenco fueron consultados acerca de si la película, que trata sobre un actor preocupado sobre si está convirtiéndose en la sombra de lo que fue, les había hecho ver sus propias vidas y carreras de manera diferente.

“Honestamente puedo decir que mi punto de vista es diferente de lo que hubiera sido hace tres años, cuatro años o incluso 10 años atrás”, dijo Tarantino, de 56 años, en una rueda de prensa.

“Acabo de casarme hace seis meses (...) No lo había hecho nunca antes y ahora sé por qué. Estaba esperando a la chica perfecta”, agregó.

Pick, de 35 años, estaba sentada en la sala y acompañó a Tarantino en la alfombra roja del Festival de Cine de Cannes en los últimos días. También tiene un papel en la película.

El filme, ambientado en Hollywood a fines de la década de 1960, está protagonizado por Brad Pitt y Leonardo DiCaprio y recibió una cálida acogida entre los críticos tras el estreno del martes por la noche.

Tarantino dijo en una entrevista de 2009 que cuando estaba grabando un filme, priorizaba eso por encima de todo lo demás en su vida, una de las razones por las que nunca se había casado.

“Cuando estoy haciendo una película, no estoy haciendo nada más. Todo se trata de la película. No tengo una mujer. No tengo un hijo. Nada puede interponerse en mi camino”, dijo el director, según fue citado en la revista GQ.

