Oda a Hollywood de Tarantino entra a último minuto en el Festival de Cannes

PARÍS, 2 mayo (Reuters) - Los seguidores de Quentin Tarantino podrán ver su última película en el Festival de Cine de Cannes del mes próximo, después de que el director se apuró a terminar a tiempo la edición de “Once Upon a Time... in Hollywood” para presentarla en la competencia, dijeron el jueves los organizadores.

FOTO DE ARCHIVO. El director estadounidense Quentin Tarantino, junto a los actores Uma Thurman, John Travolta y Bruce Willis, desfila por la alfombra roja en la exhibición del filme "Pulp Fiction" en la competencia del Festival de Cannes de 1994. Mayo 21, 1994. REUTERS/John Schults

Protagonizada por Leonardo DiCaprio, Brad Pitt y Margot Robbie, la película había sido considerada durante mucho tiempo como uno de los eventos destacados del festival de este año en la Riviera francesa, pero no estaba terminada cuando se difundió la primera lista de filmes en competencia en abril.

Junto con otras películas que se sumaron a último momento, como el filme de cuatro horas del anterior ganador de la Palma de Oro en Cannes, Abdellatif Kechiche, la obra de Tarantino se encontraba ahora en una etapa lo suficientemente avanzada como para ser confirmada, agregaron los organizadores.

“Quentin Tarantino, quien no ha salido de la isla de edición en cuatro meses, es un hijo real, leal y puntual de Cannes”, dijo el director del festival Thierry Fremaux en un comunicado.

La película es “una carta de amor al Hollywood de su infancia, una gira de música de 1969 y una oda al cine en general”, agregó Fremaux.

El filme llega 25 años después de que el director estadounidense, de 56 años, ganó la Palma de Oro por “Pulp Fiction”. Tarantino también presentó “Inglourious Basterds”, una epopeya de la Segunda Guerra Mundial, en el festival de 2009.

La edición 72 del Festival de Cine de Cannes, que se celebrará del 14 al 25 de mayo, abrirá con la última película de zombies de Jim Jarmusch “The Dead Don’t Die”.

Kechiche, el director de “Blue Is the Warmest Colour”, volverá a competir este año por el máximo premio con “Mektoub, My Love: Intermezzo”, una continuación de “Mektoub, My Love: Canto Uno”, que seguía las vidas amorosas de jóvenes franceses en la década de 1990.

Nuevas incorporaciones a las proyecciones especiales previstas fuera de la competencia principal incluyen el segundo largometraje del actor mexicano Gael García Bernal como director “Chicuarotes”.

El director de “Birdman”, Alejandro González Iñárritu, presidirá el jurado del festival de este año.

Reporte de Sarah White; Editado en español por Lucila Sigal