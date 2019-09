Documental de rock sobre The Band dará inicio al Festival de Cine de Toronto

TORONTO (Reuters) - El Festival Internacional de Cine de Toronto abrirá el jueves con un perfil decididamente canadiense al presentar un documental sobre la influyente banda de rock The Band, dando inicio a 10 días de películas que compiten por atención en la próxima temporada de premios de Hollywood.

Foto de archivo. El compositor y guitarrista canadiense, Robbie Robertson, al llegar a una fiesta de Vanity Fair para los premios Oscar en Beverly Hills, California, EEUU. 22 de febrero de 2015. REUTERS/Danny Moloshok.

Meryl Streep, Nicole Kidman, Tom Hanks, Joaquin Phoenix, Jennifer Lopez y Renee Zellweger son algunas de las estrellas que se esperan en Toronto para promover películas como “The Goldfinch”, “Judy” y “A Beautiful Day in the Neighborhood”, que ya están generando rumores de Oscar.

“Once Were Brothers: Robbie Robertson and The Band” cuenta la historia del compositor y guitarrista canadiense desde sus primeros años como respaldo de Ronnie Hawkins con futuros miembros de The Band y su época a mediados de la década de 1960 con Bob Dylan, cuando la leyenda del folk hizo su controvertida transición a rock electrizante.

El filme cuenta los conflictos y desafíos que el grupo enfrentó en su camino hacia convertirse en una de las bandas más influyentes en la historia del rock.

La película, que es el primer documental canadiense en abrir el Festival de Toronto en sus 44 años de historia, estuvo inspirada en las memorias de Robertson de 2016 “Testimony” y fue dirigida por el Daniel Roher, nacido en Toronto.

El Festival de Toronto tiene la reputación de atraer la atención temprana a películas que luego reciben grandes premios, incluidas ganadoras pasadas del Oscar como “Green Book”, “12 Years a Slave” y “Slumdog Millionaire”.

Recién llegado de Venecia, donde recibió buenas críticas, Phoenix caminará por la alfombra roja por su interpretación del “Joker” en la historia de cómic y también recibirá un premio a la trayectoria, junto con Streep y Taika Waititi, el guionista y director neozelandés detrás de la sátira de la Segunda Guerra Mundial “Jojo Rabbit”.

Hanks traerá el estreno mundial de “A Beautiful Day in the Neighborhood” sobre el difunto y querido presentador de televisión infantil estadounidense Mister Rogers, mientras Kidman protagoniza la adaptación de la exitosa novela de 2013 “The Goldfinch”.

Zellweger interpreta a la leyenda Judy Garland en “Judy”, una película biográfica que gira alrededor de sus últimas actuaciones en 1968 en Londres.

“Hustlers”, protagonizada por López, Cardi B y Lizzo, cuenta la historia de un grupo de bailarinas y strippers que conspiran para pagar con la misma moneda a sus clientes de Wall Street, mientras el comediante Eddie Murphy se reinventa junto a su personaje de la pantalla en “Dolemite Is My Name”.

Otras películas muy observadas entre los 245 largometrajes en Toronto incluyen a “Ford v Ferrari”, protagonizada por Matt Damon y Christian Bale cuando el equipo de Ford tenía la tarea de fabricar un auto de carrera para desafiar a Ferrari en la década de 1960.

También figuran en la lista “Harriet”, en la que la ganadora de un premio Tony Cynthia Erivo interpreta a la abolicionista estadounidense Harriet Tubman, y un filme de Bruce Springsteen dando una interpretación privada de canciones de su nuevo álbum solista “Western Stars”.

Reporte de Nichola Saminather. Editado en español por Lucila Sigal