DATOS-Principales películas ganadoras de los Globos de Oro 2019

7 ene (Reuters) - El domingo se anunciaron los ganadores de los Globos de Oro 2019 tanto para cine como para televisión. Los Globos de Oro, organizados por la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood, se entregan anualmente en Beverly Hills en California. La siguiente es una lista de los principales premios en cine. MEJOR PELÍCULA DRAMÁTICA "Bohemian Rhapsody" MEJOR COMEDIA O MUSICAL "Green Book" MEJOR ACTOR DRAMÁTICO Rami Malek - "Bohemian Rhapsody" MEJOR ACTRIZ DRAMÁTICA Glenn Close - "The Wife" MEJOR ACTOR DE COMEDIA O MUSICAL Christian Bale - "Vice" MEJOR ACTRIZ DE COMEDIA O MUSICAL Olivia Colman - "The Favourite" MEJOR DIRECTOR Alfonso Cuarón - "Roma" MEJOR ACTOR DE REPARTO Mahershala Ali - "Green Book" MEJOR ACTRIZ DE REPARTO Regina King - "If Beale Street Could Talk" MEJOR PELÍCULA ANIMADA "Spider-Man: Into the Spider-Verse" MEJOR PELÍCULA EXTRANJERA "Roma" - México MEJOR CANCIÓN ORIGINAL "Shallow" - "A Star Is Born" (Editado en español por Carlos Aliaga)