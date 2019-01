Película india sobre tráfico sexual da la palabra a "niñas sin voz"

LONDRES (Reuters) - Su papel como víctima de tráfico sexual era tan desgarrador que Mrunal Thakur casi se echa para atrás.

La actriz Freida Pinto durante la entrega 89 de los Premios de la Academia en Beverly Hills, California, EEUU, 26 de febrero de 2017. REUTERS/Danny Moloshok

Dentro de sus investigaciones sobre las experiencias de mujeres y niñas vendidas como trabajadoras sexuales para la película “Love Sonia”, Thakur se reunió con sobrevivientes en distritos rojos de Mumbai y Calcuta.

En un burdel, le mostraron camas que fueron hechas sobre ladrillos. Cuando ella preguntó la razón, le dijeron que era para que los niños pudieran esconderse debajo mientras su madre era forzada a atender a los clientes.

“Hubo un par de escenas que fueron realmente difíciles (...) hubo un momento en el que le dije a Tabrez que no podía hacerlo”, dijo Thakur en referencia al director de la película Tabrez Noorani.

“Él me dijo: ‘Sólo recuerda a las niñas a las que conociste en Calcuta (...) ¿No quieres hacer algo bueno? Si puedes ser la voz de estas niñas sin voz, incluso si una niña es salvada luego de ver esta película, ¿no piensas que sería un gran logro?’. Y yo dije: ‘Sí’. Así que eso es lo que me hizo seguir adelante”, agregó.

La película es la ópera prima como director para Noorani, un productor veterano con créditos en grandes filmes internacionales grabados en India, como la ganadora del Oscar “Slumdog millionaire”, “Life of Pi”, “Eat Pray Love” y “The Second Best Exotic Marigold Hotel”.

“El único consejo que me han dado todos los directores con los que he trabajado es que tu primera película tiene que ser sobre algo que te apasione”, dijo Noorani.

El director se tropezó con una historia de tráfico sexual y comenzó a investigar para asegurarse de que su película fuera realista y quedó “absorbido” por la temática, contó. “Siento que el tema me encontró a mí”, agregó.

Noorani pasó más de una década investigando, eventualmente trabajando con organizaciones sin fines de lucro que ayudan a mujeres a escapar del tráfico. “Habíamos rescatado a niñas y ubicado a niñas en refugios y simplemente fue una historia con la que me apasioné mucho”.

El elenco incluyó a Freida Pinto, quien alcanzó fama mundial en “Slumdog Millionaire”, a la estrella de Hollywood Demi Moore y a la actriz de Bollywood Richa Chadda.

Reporte de Hanna Rantala. Escrito por Marie-Louise Gumuchian y Peter Graff. Editado en español por Lucila Sigal