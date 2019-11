Filme sobre muerte de director Héctor Babenco celebra el cine en Festival de Mar del Plata

nov (Reuters) - El cineasta argentino-brasileño nominado al Oscar Héctor Babenco sabía que le quedaba poco tiempo de vida cuando le pidió a su mujer que filmara su propia muerte. El resultado es una declaración de amor a la vida y el cine.

Foto de archivo del director Héctor Babenco en la edición 56 del Festival de Cannes.

“Babenco-Alguém tem que ouvir o coração e dizer: Parou” (“Babenco, Tell Me When I Die” en inglés), de la actriz y directora brasileña Bárbara Paz, se presentó en la sección “Nuevos Autores” del Festival de Cine de Mar del Plata, que se celebra hasta el 18 de noviembre en la ciudad balnearia argentina ubicada a 400 kilómetros al sur de Buenos Aires.

“Es mi poema para él. Él sabía que estaba partiendo. Es una película de amor, amor a la vida, amor al amor y amor al cine. El cine fue lo que lo mantuvo vivo (...) Eso para mí, que estaba cerca, era la belleza de este hombre, seguir luchando todo el tiempo. Su cabeza seguía siendo genial pero su cuerpo ya estaba cansado”, dijo Paz, de 45 años, en una entrevista con Reuters.

Babenco, el primer director latinoamericano nominado al Oscar por “El Beso de la Mujer Araña” (1984), la adaptación al cine del libro homónimo del escritor argentino Manuel Puig, por la que el actor William Hurt ganó el premio de la Academia a Mejor Actor en 1986, luchó desde los 38 años contra el cáncer hasta que murió de un paro cardíaco a los 70 años en 2016.

Con una mirada poética e intimista, el documental filmado en blanco y negro desvela al espectador los miedos, ansiedades y la tenaz lucha contra la muerte del cineasta, pero también sus procesos creativos y la pasión por el cine que lo mantuvo vivo.

“Para el trabajo era un hombre difícil. Era un hombre fuerte que sabía lo que quería. Le gustaban las personas inteligentes. Era muy exigente, cariñoso, talentoso, escribía cosas muy locas, como si fuera de otro tiempo”, contó Paz, cuya voz se escucha en el filme hablando, riendo y cuidando a Babenco.

Nacionalizado brasileño, Babenco realizó la mayor parte de su carrera en Brasil, donde filmó obras potentes como “Carandirú” (2013), ambientada en la prisión más grande y poblada de Brasil, y “Pixote” (1981), sobre la vida de niños sin hogar en las calles de São Paulo, además del filme protagonizado por Merryl Streep y Jack Nicholson “Tallo de Hierro” (1987).

“Decidí quedarme en Brasil porque creo que es un país donde la realidad supera a la ficción en una proporción mucho más grande que en Argentina”, dice el director en el filme, que muestra escenas inolvidables de sus películas.

Su última obra fue “Mi Amigo Hindú” (2016), una película autobiográfica interpretada por Paz y Willem Dafoe, que fue una especie de alter ego del cineasta, con quien se hicieron amigos y luego fue productor asociado de “Babenco”.

El filme de Paz, quien estuvo casada con Babenco durante nueve años hasta su muerte y ganó el premio al Mejor Documental sobre Cine en el último Festival de Venecia, se exhibirá en muestras cinematográficas en El Cairo y La Habana.

La actriz y directora también editó un libro que acompaña el documental e incluye más información sobre su vida y obra, además de poemas que Babenco escribió en su adolescencia en Mar del Plata, donde contó que descubrió su amor al cine y al mar.

“Es como cerrar un ciclo de dos personas, que se encontraron en momentos diferentes de vida, con diferentes edades, e hicieron varias cosas juntos”, concluyó Paz, quien había filmado cortos pero éste es su primer largometraje documental y ahora escribe un guión acerca de la soledad de las mujeres.

Reporte de Lucila Sigal. Editado por Javier Leira