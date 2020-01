La oscura historia del "Joker" lidera nominaciones a los Oscar

Foto de archivo. Joaquin Phoenix asiste al preestreno de la película "Joker", en Los Ángeles, California, EEUU. 28 de septiembre de 2019. REUTERS/Mario Anzuoni.

13 ene (Reuters) - La historia del villano de los cómics “Joker” lideró el lunes las nominaciones a los premios Oscar 2020, con 11 candidaturas, incluyendo Mejor Película.

La cinta protogonizada por Joaquin Phoenix competirá por la principal estatuilla con el drama de la industria de la Fórmula Uno “Ford vs Ferrari”, la producción de gánsters “The Irishman”, la sátira nazi “Jojo Rabbit”, la nueva adaptación de “Mujercitas”, el relato de divorcio “Marriage Story”, el drama de guerra “1917”, la nostálgica “Once Upon a Time in Hollywood y la película surcoreana “Parasite”.

“The Irishman”, “1917” y “Once Upon a Time en Hollywood” obtuvieron 10 nominaciones cada una.

La plataforma streaming Netflix obtuvo 24 nominaciones, incluyendo menciones por “The Irishman”, además de por “Marriage Story”, “Los dos Papas” y por el documental “American Factory”.

Los Oscar, las premiaciones más importantes en la industria del cine, se entregarán en una ceremonia en Hollywood el 9 de febrero.

Las nominaciones para “Joker”, controvertida por su narración aterradora sobre un hombre marginado pero que ganó más de 1.000 millones de dólares en la taquilla, cubren casi todas las categorías más importantes, entre ellas Mejor Director para Todd Phillips, Mejor Guión Adaptado, Mejor Edición y Mejor Edición de Sonido.

En las contiendas de los actores, otros nominados fueron las estrellas de “Once Upon a Time in Hollywood”, Leonardo DiCaprio y Brad Pitt; los roles protagónicos de “Marriage Story”, Adam Driver y Scarlett Johansson; y Saoirse Ronan y Florence Pugh por sus papeles en “Mujercitas”.

Sólo dos actores nominados no son de raza blanca: Cynthia Erivo por su papel como la activista antiesclavitud Harriet Tubman en “Harriet”, y el español Antonio Banderas por el drama “Dolor y Gloria” de Pedro Almodóvar.

La sátira social “Parasite” se convirtió en la primera producción surcoreana en recibir candidaturas a los Oscar para las categorías Mejor Película y Mejor Película en Lengua no Inglesa. Bong Joon Ho también postula a la estatuilla como Mejor Director.

Reporte de Jill Serjeant. Editado en español por Marion Giraldo