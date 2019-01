"Roma", de mexicano Alfonso Cuarón, y "The Favourite" encabezan carrera a los Oscar

Los nominados al Oscar al mejor director para los 91 Premios de la Academia (de izquierda a derecha): Alfonso Cuarón, Pawel Pawlikowski, Adam McKay, Spike Lee y Yorgos Lanthimos se ven en una combinación de fotos de archivo. REUTERS/Staff/Fotos de archivo

(Reuters) - La película de Netflix “Roma”, del director mexicano Alfonso Cuarón, y el filme histórico británico “The Favourite” lideran las nominaciones a los premios Oscar con 10 candidaturas cada una, informó el martes la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood.

“Roma” competirá por un Oscar en las categorías de mejor película, mejor película extranjera, mejor director, mejor guión original, mejor actriz, mejor actriz de reparto, mejor fotografía, mejor diseño de producción, mejor montaje de sonido, mejor mezcla de sonido.

Los candidatos al Oscar a mejor película son “Roma”, “A Star is Born”, “Vice”, “Black Panther”, “BlacKkKlansman”, “Bohemian Rhapsody”, “The Favourite” y “Green Book”.

“Roma” competirá por el premio a mejor película extranjera con “Shoplifters”, de Japón; “Cold War”, de Polonia; “Never Look Away”, de Alemania, y “Capernaum”, de El Líbano.

Cuarón se medirá con Spike Lee (“BlacKkKlansman”), Paweł Pawlikowski (“Cold War”), Yorgos Lanthimos (“The Favourite”) y Adam McKay (“Vice”) en la categoría de mejor director.

Por su parte, la actriz mexicana Yalitza Aparicio, de “Roma”; Glenn Close, de “The Wife”; Olivia Colman, por “The Favourite”; Lady Gaga, por “A Star is Born”, y Melisa McCarthy, por “Can you ever forgive me?”, se enfrentarán por el Oscar a mejor actriz.

En tanto, Christian Bale, por “Vice”; Bradley Cooper, por “A Star ir Born”; Willem Dafoe, por “At Eternity’s Gate”; Rami Malek, por “Bohemian Rhapsody”, y Viggo Mortensen, por “Green Book”, competirán por el Oscar a mejor actor.

Los premios de la Academia de 2019, los principales honores en la industria cinematográfica, serán entregados el 24 de febrero en una ceremonia en Hollywood, en Los Ángeles.

Reporte de Lucila Sigal vía Buenos Aires; Editado por Silene Ramírez