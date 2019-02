'Lego Movie 2' incumple expectativas de la industria en fin de semana de estreno

Miembros del elenco de 'Lego Movie 2' Chris Pratt y Tiffany Haddish posan frente a café de legos durante promoción de la película en Londres, Reino Unido, 1 febrero 2019. REUTERS/Hannah McKay

LOS ANGELES (Reuters) - “The Lego Movie 2: The Second Part” recaudó 34,4 millones de dólares con 4.303 ubicaciones en su primer fin de semana en cines, sin lograr los 50 millones de dólares que calculaban tanto Warner Bros. como los servicios de seguimiento independientes.

Tras un decepcionante comienzo en 2019, los observadores de la industria esperaban que la cinta cambiase las cosas. Pero, pese a una recepción entusiasta, “The Lego Movie 2” tuvo una de las recaudaciones iniciales más pequeñas de la franquicia, quedando solo detrás de los 20 millones de dólares que “The Lego Ninajgo Movie” juntó en su primer fin de semana en 2017.

La película, que cuenta con las voces de actores como Chris Pratt, Elizabeth Banks, y Will Arnett, debutó casi un 50 por ciento detrás de su predecesor, “The Lego Movie”, que tuvo un lanzamiento de 69 millones de dólares antes de su sumar 469 millones de dólares tras su paso por los cines de todo el mundo.

En segundo lugar quedó el también estreno “What Men Want”, con 19 millones de dólares en 2.912 localidades. La comedia de Paramount, dirigida por Adam Shankman y protagonizada por Taraji P. Henson, es una nueva versión de “What Women Want”, del 2000.

El thriller “Cold War” de Lionsgate y protagonizada por Liam Neeson quedó en la tercera posición con 10,9 millones de dólares en 2.630 cines. El actor negó ser racista después de revelar en una entrevista que había querido matar a un hombre negro en respuesta a la violación de una amiga que le describió a su atacante y el estudio canceló el estreno en la alfombra roja.

El estreno “The Prodigy” quedó en sexto lugar con 5,8 millones de dólares en 2.530 ubicaciones. El thriller es protagonizado por la actriz de “Orange Is the New Black” Taylor Schilling y se centra en dos padres que investigan sobre si su hijo está poseído por espíritus diabólicos.