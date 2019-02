"Alita: Battle Angel" gana en taquilla en débil fin de semana largo en EEUU

El director Robert Rodriguez posa durante el estreno de la película "Alita: Battle Angel" en Los Ángeles, California, EEUU, Febrero 5, 2019. REUTERS/Mario Anzuoni

LOS ÁNGELES (Variety.com) - La aventura de ciencia ficción de Fox “Alita: Battle Angel” dominó en la taquilla norteamericana, pero su fin de semana debut no deja mucho para celebrar, ya que estimaciones indican que será uno de los fines de semana marcados por el feriado del Día de los Presidentes con menores ingresos en años.

“Alita” ganó 27 millones de dólares cuando debutó en 3.790 salas y 33 millones de dólares en un período de cuatro días. Desde su debut el jueves, la película ha generado 41 millones de dólares en el mercado doméstico. Dicha cifra se ubica levemente por sobre las expectativas, pero “Alita: Battle Angel” aún tiene un largo y complicado camino para ser rentable.

Dirigida por Robert Rodriguez y producida por James Cameron, la adaptación del animé japonés costó más de 170 millones de dólares en producción, sin incluir las decenas de millones de dólares en publicidad.

En medio de ese escenario, parece que el estudio tomó la decisión correcta al atrasar la fecha de entrega del filme. Fox intentó originalmente sacar la película en diciembre, donde habría tenido que competir con entregas como “Aquaman”, “Mary Poppins Returns” y “Bumblebee”.

“Alita” ciertamente no estableció ningún récord para el fin de semana del Día de los Presidentes, pero sí se benefició de que la fecha de apertura vio a muchos chicos sin tener que asistir a las escuelas.

A nivel internacional, la película recauda 94 millones de dólares. La entrega en China y Japón será el 22 de febrero.

“Alita: Battle Angel” apenas superó “The Lego Movie 2: The Second Part” de Warner Bros. La ganadora de la semana pasada cayó al segundo puesto, sumando otros 21,2 millones de dólares y alcanzando los 62,6 millones de dólares a nivel doméstico.

La secuela animada basada en los populares juguetes para niños tiene una dura competencia en el horizonte. El próximo fin de semana debutarán “How to Train Your Dragon: The Hidden World” y “Captain Marvel” de Disney tampoco está lejos. Los tres apuntan a audiencias más jóvenes.

Editado en Español por Manuel Farías