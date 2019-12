Con fuerte acento, Hugh Grant interpreta a investigador privado en filme "The Gentlemen" de Ritchie

LONDRES, 4 dic (Reuters) - Hugh Grant es conocido por interpretar a un torpe inglés en comedias románticas, así que cuando apareció el papel de un investigador privado con acento londinense en la última aventura criminal de Guy Ritchie, el actor no dudó en interpretar a alguien tan diferente.

Grant interpreta al sombrío Fletcher en “The Gentlemen”, muy lejos de sus papeles en “Cuatro bodas y un funeral” y “NottingHill”.

“Ese fue parte del atractivo, pero también parte del temor”, dijo Grant a Reuters el martes en la proyección de “The Gentlemen”.

“Pensé, ahora tengo 59 años. ¿Es demasiado ridículo ser de repente este hombre completamente diferente con un acento londinense? Guy dijo: ‘No, no, no, no. Puedes hacerlo. Puedes hacerlo. Sólo tómalo’. Así que lo hice”, agregó.

La película marca el regreso de Ritchie a sus raíces de películas sobre crímenes mientras dirige una comedia dramática llena de personajes sospechosos.

Matthew McConaughey interpreta al estadounidense Mickey Pearson, quien ha creado un negocio de marihuana en Gran Bretaña. Cuando intenta venderla, otros quieren sacarle provecho de todas las maneras posibles.

Ritchie alcanzó la fama con “Juegos, trampas y dos armas humeantes” y “Snatch” antes de dirigir “Sherlock Holmes” y la versión con actores de “Aladino”, de Disney.

“No estoy seguro si extrañaba (las aventuras del crimen), es que a medida que envejezco (...) quiero mostrar más trabajo”, dijo Ritchie.

“Este es un guión que escribí hace 15 años (...) La génesis del mismo fue (...) hace un tiempo y ahora sentí que era el momento de hacerlo”, agregó.

El elenco incluye a Colin Farrell como un entrenador de boxeo, a Charlie Hunnam como la mano derecha de Pearson, a Henry Golding como un gángster y a Michelle Dockery como la glamorosa esposa de Pearson.

Fletcher trabaja en un periódico sensacionalista y Grant, quien fue víctima de piratería telefónica por parte de los periodistas, dijo que se inspiró en su historia.

“Me he cruzado con muchos investigadores privados que trabajan para tabloides (...) y almorcé con algunos de ellos antes de la película. Nos hicimos amigos. Extrañamente, éstas son las personas que piratearon mi teléfono. Algunos han estado presos por eso, pero ahora soy bastante amigable con ellos”, agregó.

