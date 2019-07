"Stuber", Uber inspira una comedia de acción sobre el trabajo temporal

Foto de archivo. El director Michael Dowse en una conferencia de prensa sobre el film "The F Word" en el Festival Internacional de Cine de Toronto. 8 de septiembre de 2013. REUTERS/Fred Thornhill

LOS ANGELES (Reuters) - Uber, conocido por su servicio de transporte de pasajeros, la entrega de alimentos y el alquiler de bicicletas eléctricas, ahora inspiró una comedia de cine de acción.

“Stuber”, que comienza a exhibirse el miércoles, trata de un conductor de Uber que recoge a un detective de Los Ángeles que está tras el rastro de un brutal asesino.

Desesperado por aumentar sus calificaciones de Uber, el conductor Stu se ve envuelto en un recorrido salvaje que involucra tiroteos, persecuciones, clubes de bailarinas exóticas y jefes de crimen.

El director Michael Dowse dijo que Uber Technologies Inc no patrocinó la película y no participó de ninguna manera en la realización de la película.

“No hay patrocinio. Nunca les pedimos permiso ni nada por el estilo”, dijo Dowse a Reuters Television.

“Lo vimos todo legalmente y todo eso, y la conclusión fue que como todos lo usan es correcto, siempre y cuando no lo tengas de malvado y lo utilices como se usa en la vida real (...) No estás inventando cosas sobre cómo se usa”, dijo.

El exluchador Dave Bautista interpreta al oficial de policía Vic, que necesita un conductor para moverse por Los Ángeles después de someterse a una cirugía ocular.

Kumail Nanjiani interpreta a Stu, quien trabaja para complementar sus ingresos.

