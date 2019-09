Película ambientada en dictadura muestra a Uruguay como casa de cambio de Argentina y Brasil

BUENOS AIRES, 20 sep (Reuters) - Una película uruguaya ambientada en la década de 1970 describe una práctica argentina sostenida a lo largo de los años, que en la actual crisis económica del país cobra una inesperada actualidad: comprar dólares y cruzar al vecino Uruguay para resguardar los ahorros, sin importar si son bien o mal habidos.

El director uruguayo, Federico Veiroj, posa para una fotografía junto a un afiche de su película "Así habló el cambista" en Buenos Aires, Argentina. 16 de septiembre de 2019. REUTERS/Lucila Sigal.

“Así habló el cambista”, la elegida para representar al país en los premios Oscar, dice apenas comienza que Uruguay, cuya economía suele ser estable, es una pequeña nación con secreto bancario que funciona de casa de cambio para los dos gigantes con los que comparte sus fronteras: Argentina y Brasil.

“Hoy tiene mucha actualidad, azarosa obviamente (...) Pero no es ajeno, uno no está desacostumbrado a eso. Al revés, uno se va confeccionando el chaleco antibala (a las crisis económicas)”, dijo a Reuters el premiado director uruguayo Federico Veiroj, de 43 años, cuyo quinto filme se estrenó mundialmente este mes en el Festival de Cine de Toronto.

Pero la película no busca hablar de la coyuntura política y económica del momento sino que se sumerge en la historia de Humberto Brause, un hombre que asciende en la empresa de cambio de divisas de su suegro en un momento en el que tanto Argentina como Uruguay estaban gobernados por dictaduras militares.

Basada en la novela homónima de Juan Enrique Gruber, publicada en 1979 pero que volverá a editarse en Argentina y Uruguay, el filme relata la vida de este hombre gris con un don para la oportunidad cuya vida se complica a medida que cruza barreras éticas para hacer negocios con diputados y grupos guerrilleros en un contexto político y económico convulsionado.

Argentina vive en democracia desde 1976, pero actualmente enfrenta una fuerte recesión, con devaluación del peso y alta inflación, una situación que recuerda otras crisis en las que los argentinos viajaban a depositar sus ahorros en Uruguay.

Veiroj se cruzó de casualidad con el libro en una pequeña biblioteca de un pueblo uruguayo mientras esperaba para hacer un cásting y enseguida sintió que quería llevarlo al cine.

“Había algo de la sensibilidad (del libro) que me atraía(...) Me gustó mucho el personaje, que en la novela no tiene un nombre concreto, me atrajo el mundo en el que se desarrolla la obra, que es muy descriptiva, muy teórica, que no tiene tanta acción. Eso lo construimos (en la adaptación)”, contó el director de “La vida útil” (2010) y “El apóstata” (2015).

Casi al principio, la película dice que un “cambista es el origen de todos los males”, casi como una advertencia de por qué este hombre con una vida aparentemente normal hace lo que hace.

“Es una odisea interior (...) Creo que es un personaje que a priori rechazamos por su sistema de valores y por su ambición y su codicia y al mismo tiempo hay algunos elementos que nos acercan a él y que son los que por ahí uno abraza como actor para llegar a la humanidad”, dijo a Reuters Daniel Hendler, el actor uruguayo que interpreta a Brause.

Hendler, cuyo rostro se transforma en la película al utilizar unos dientes postizos prominentes, destaca el humor absurdo e irónico del filme y la transparencia del protagonista, que está casado en la ficción con una dura descendiente de alemanes interpretada por la actriz argentina Dolores Fonzi.

“Él no oculta nada. A diferencia de tanta gente que vemos llena de dobles discursos y de hipocresía, él parece entender que ese es su destino (...) Entonces es casi un descanso ver a una persona equivocada y horrible diciendo lo que es”, afirmó.

“Así habló el cambista” (“The Moneychanger” en inglés), una coproducción de Uruguay, Argentina y Alemania, se estrenará en Argentina y Uruguay el 26 de septiembre y formará parte de la sección “Horizontes Latinos” del Festival de San Sebastián y de la selección oficial del prestigioso New York Film Festival.

Información de Lucila Sigal; Editado por Javier López de Lérida