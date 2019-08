Director del Festival de Cine de Venecia y presidenta del jurado difieren sobre cuotas de género

VENECIA, Italia (Reuters) - ¿”Ofensiva” o la mejor opción disponible? El director y la presidenta argentina del jurado estuvieron en desacuerdo el miércoles sobre si las cuotas de género ayudarían a corregir un desequilibrio sobre las directoras que compiten en el Festival de Cine de Venecia.

Foto de archivo. La cineasta y presidenta del jurado, la argentina Lucrecia Martel, en la presentación de su película Muta, en una residencia privada de Beverly Hills, California, EEUU. 19 de julio de 2011. REUTERS/Phil McCarten.

Sólo dos mujeres de los 21 cineastas están compitiendo por el León de Oro en el festival de este año, en comparación con una sola del año pasado, y el tema ha ensombrecido la previa del evento que se celebra del 28 de agosto al 7 de septiembre.

El director del festival, Alberto Barbero, rechazó la idea de cuotas y el miércoles dijo que una medida de ese tipo sería “ofensiva”.

“Eso significaría que el único criterio que debe aplicarse en el proceso de selección, que es la calidad de cada película, tendría menos importancia”, dijo en la conferencia de prensa de apertura.

“Otros criterios, ya sean políticos, sociales o antropológicos o etnológicos, en mi opinión, son inaceptables en el proceso de selección; de lo contrario tendríamos que comenzar a (tener) cuotas para todos los grupos minoritarios”, agregó.

La cineasta y presidenta del jurado, la argentina Lucrecia Martel, dijo que no le gustaban necesariamente las cuotas, pero que no veía “una forma más pertinente por el momento”.

“Si me preguntas si eso me hace feliz, introducir cuotas, no. Pero no veo otra manera de comenzar a forzar a esta industria a pensar de forma diferente y considerar las películas dirigidas por mujeres de otra manera”, agregó.

Martel luego le preguntó a Barbera sobre la introducción temporal de una regla 50-50 como experimento.

“Si hubiera encontrado un 50 por ciento de filmes dirigidos por mujeres para incluir en la competencia, lo hubiera hecho, sin necesidad de introducir cuotas”, respondió Barbera, quien agregó que de los 1.850 largometrajes presentados para su selección, cerca del 23 por ciento fueron dirigidos por mujeres.

También afirmó que casi la mitad de las películas presentadas en el programa de cortometrajes estuvieron dirigidas por mujeres.

“Estoy seguro de que la situación cambiará positivamente en el futuro”, agregó.

Los organizadores del festival también enfrentaron críticas por la inclusión del drama “An Officer and a Spy”, del director Roman Polanski, en la competencia.

Polanski se declaró culpable en 1977 de tener sexo con una menor de 13 años en Los Ángeles. El director franco-polaco, de 86 años, huyó de Estados Unidos por temor a que su acuerdo con los fiscales fuera anulado y se le impusiera una larga pena de prisión. Ahora vive en Europa.

El año pasado, el cineasta fue expulsado de la Academia de Artes y Ciencias Audiovisuales por violar un código de conducta que adoptó luego de cientos de acusaciones de acoso o abuso sexual contra figuras de la industria del entretenimiento.

Barbera dijo que es la película y no la persona la que es juzgada en el festival.

El director del festival de cine de Venecia, Alberto Barbero, en una exhibición de la historia del festival de cine de Venecia en Italia. 27 de agosto de 2019. REUTERS/ Yara Nardi.

Consultada sobre cómo juzgar la película de Polanski, Martel dijo: “Esto no será fácil para mí”.

“Es posible, aún no estoy segura, que no asista a la gala de la película del señor Polanski porque represento a muchas mujeres que están luchando en Argentina en casos similares”, afirmó.

“No me gustaría tener que levantarme y aplaudirlo. Pero pienso que es correcto que la película del señor Polanski se proyecte en este festival porque es un diálogo que necesitamos”, agregó.

Reporte de Hanna Rantala y Marie-Louise Gumuchian. Editado en español por Lucila Sigal