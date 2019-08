Festival de Cine de Venecia presenta estrellas pero poca igualdad de género

VENECIA, Italia (Reuters) - El festival de cine más antiguo del mundo comenzará el miércoles en Venecia con muchas estrellas de Hollywood y reconocidos cineastas, pero la falta de directoras y la inclusión de nombres controvertidos ha generado críticas.

El director artístico del Festival de Cine de Venecia Alberto Barbera posa antes del anuncio de los invitados a la edición 76 del festival en Roma, Italia. 25 de julio, 2019. REUTERS/Remo Casilli

Los aficionados al cine consideran la aventura espacial de Brad Pitt, el papel de Joaquin Phoenix como el Joker, un drama repleto de estrellas basado en los Papeles de Panamá y una historia de ruptura como lo más destacado de la edición 76 del Festival de Cine de Venecia, celebrado en el Lido de Venecia.

Después de algunos años en decadencia, el festival ahora es visto como una plataforma de lanzamiento para la temporada de premios, después de que estrenaran allí las películas “La La Land”, “Gravity” y “Roma” que triunfaron en los Oscar.

Pero en la era del movimiento #MeToo, la presencia de solo dos directoras entre 21 en la carrera por el León de Oro y la inclusión en la competencia de la última película de Roman Polanski han suscitado dudas.

Polanski se declaró culpable en 1977 de tener sexo con una niña de 13 años en Los Ángeles. El director franco-polaco, actualmente de 86 años, huyó de Estados Unidos por temor a que su acuerdo con los fiscales fuera anulado y se le impusiera una larga condena a prisión. Ahora vive en Europa.

El director ganador del Oscar fue expulsado de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas por violar un código de conducta que adoptó en 2018 tras cientos de acusaciones de acoso o abuso sexual contra figuras de la industria del entretenimiento.

“No soy un juez (...) Soy un crítico de cine. Cuando veo una película que es realmente buena, no tengo ninguna duda de invitar el filme al festival”, dijo el director del festival Alberto Barbera a Reuters.

Las únicas dos directoras en la competencia son Haifaa Al-Mansour con “The Perfect Candidate” y Shannon Murphy con “Babyteeth”. El año pasado sólo hubo una mujer.

“Es un tema importante, por supuesto, soy plenamente consciente de ello. Estaba tratando de encontrar más películas de mujeres para invitarlas al festival”, dijo Barbera.

“Se necesita tiempo para llenar la brecha de género. No estamos en posición de decidir quién tiene que dirigir una película o no, no somos productores. Ya llegarán. Estoy seguro que en los próximos años la situación será completamente diferente”, agregó.

La directora argentina Lucrecia Martel será la presidenta del jurado del festival de este año, que se celebrará del 28 de agosto al 7 de septiembre.

Editado en español por Lucila Sigal