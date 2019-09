Roger Waters estremece el Festival de Cine de Venecia con "US + THEM"

VENECIA, Italia (Reuters) - El cofundador de Pink Floyd Roger Waters llevó el viernes su película “US + THEM” al Festival de Cine de Venecia y transportó a las audiencias a una de sus presentaciones en vivo.

Roger Waters en el Festival de Cine de Venecia. REUTERS/Piroschka van de Wouw

La película muestra al roquero británico en el escenario en Ámsterdam en 2017, una parada durante su gira mundial “US + THEM”, interpretando canciones de Pink Floyd y material de su último álbum “Is This the Life We Really Want?”.

Detrás suyo, una serie de videos abordan temas que incluyen conflictos, la crisis de inmigrantes, los derechos civiles y la política.

El filme fue proyectado fuera de la competencia en el festival, donde Waters dijo a Reuters que su principal mensaje era “sólo paz y amor”.

“Vivimos en tiempos muy, muy peligrosos y tal vez de alguna manera pequeña este show (...) es una especie de advertencia realmente, decir que es absurdo que estemos permitiendo que pase”, dijo en una entrevista.

Waters cofundó Pink Floyd en 1965 y se convirtió en el principal compositor de temas de la banda británica. El grupo fue conocido por su música experimental y tuvo un enorme éxito mundial con discos como “Dark Side of the Moon” y “The Wall”.

“Mi composición (...) siempre ha sido simplemente pintar lo que veo (...) y lo que escribo tiende a involucrar el funcionamiento interno de mi corazón y alma, pero también mi apego a la situación de los demás”, dijo Waters.

“La gente a menudo me decía mucho antes en mi carrera ‘¿por qué tus canciones son tan jodidamente sombrías?’ o ‘por qué siempre estás hablando de cosas?’. No es una elección, no decides qué escribir, es como si le dijeras a (Vincent) Van Gogh ‘¿por qué pintas girasoles?’. ‘No lo sé. Estaban ahí y los pinté’”, agregó.

Consultado sobre el Brexit, Waters dijo que lamentaba que los británicos hubieran votado en un reférendum en 2016 a favor de abandonar la Unión Europea. “Pienso que será un completo desastre para el Reino Unido”, agregó.

Waters dejó Pink Floyd en 1985 para seguir una carrera solista. La banda se reunió en 2005 para tocar en el concierto de Live 8 en Londres. El músico, que cumple 76 años el viernes, dijo que no tenía intención de bajar el ritmo todavía.

“Estoy muy feliz de que las personas todavía escuchen mis canciones (...) y si la gente viene a ver esta película y se conmueve, estaré muy feliz por eso también”, dijo.

“Seguiré adelante mientras haya aliento en mi cuerpo (...) Me quedan algunos años todavía, creo”, concluyó.

Reporte de Helena Williams; Escrito por Marie-Louise Gumuchian; Editado en español por Lucila Sigal