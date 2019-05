"Vingadores: Ultimato" mantém 1º lugar e "Detetive Pikachu" estreia com arrecadação de US$58 mi

LOS ANGELES (Variety.com) - “Vingadores: Ultimato”, da Disney e Marvel, se manteve vitorioso na América do Norte, arrecadando 65 milhões de dólares em seu terceiro fim de semana nos cinemas.

O último filme da saga Vingadores oficialmente superou “Vingadores: Guerra Infinita” (679 milhões de dólares) e “Pantera Negra” (700 milhões de dólares) e conquistou o posto de terceiro filme de maior arrecadação da história nas bilheterias dos Estados Unidos, com 724 milhões de dólares em vendas. Ele ainda é o segundo filme de maior arrecadação global, com 2,48 bilhões de dólares, ficando atrás apenas de Avatar, que levantou 2,78 bilhões mundialmente.

No entanto, o sucesso de “Vingadores: Ultimato” no terceiro fim de semana seguido de bilheteria não veio sem um pouco de competição. “Detetive Pikachu”, da Warner Bros e Legendary, certamente mexeu com a arrecadação dos heróis mais corajosos da Terra. A adaptação live-action de Pokemon conquistou uma receita sólida de 58 milhões de dólares ao ser lançada em 4.202 cinemas.

O início impressionante de “Detetive Pikachu” sinaliza uma rara vitória para adaptações de videogame para a tela grande. Mas à medida que a competição da temporada de blockbusters de verão ganha ritmo, ele precisará depender de uma sólida divulgação para se manter em cinemas norte-americanos. O estúdio também espera que o “Detetive Pikachu” repercuta no exterior, onde a elétrica criatura amarela também tem muitos fãs.

A audiência pareceu alta na perspicaz adaptação de Ryan Reynolds para Pokemon, dando ao filme uma nota A- no CinemaScore. As críticas foram mistas, levando a uma média de 64 por cento no site Rotten Tomatoes. Dirigido por Rob Letterman, “Detetive Pikachu” é baseado na popular série Pokemon e no videogame de mesmo nome de 2016. O ator Justice Smith aparece ao lado do adorável Pikachu animado (Reynolds) enquanto a dupla se une para investigar o desaparecimento do pai do menino.