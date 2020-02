Sonic é o primeiro nas bilheterias norte-americanas pelo segundo final de semana seguido

(Reuters) - O filme Sonic, the Hedgehog é o filme número 1 nos Estados Unidos e Canadá pelo segundo fim de semana, alcançando 26,3 milhões de dólares de lucro, anunciou o BoxOfficeMojo.com neste domingo.

O filme sobre o personagem dos games japoneses arrecadou 57 milhões de dólares no Canadá e nos Estados Unidos no fim de semana passado.

Chegando ao segundo lugar neste fim de semana está O Chamado da Floresta, com 24,8 milhões de dólares, seguido de Arlequina em Aves de Rapina no terceiro, com 7 milhões de dólares, Boneco do Mal 2, no 4º, com 5,9 milhões de dólares e Bad Boys para Sempre no quinto, com 5,86 milhões de dólares.

O filme sobre a primeira guerra 1917 ficou em 6o lugar, com uma arrecadação de 4,4 milhões de dólares. Já o vencedor do Oscar de melhor filme, o coreano Parasita, teve uma arrecadação de 3,1 milhões de dólares e ficou em 8o lugar nas bilheterias norte-americanas.