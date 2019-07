Pré-estreia mundial de "O Rei Leão" leva Beyoncé e outros artistas a tapete vermelho

Beyoncé na pré-estreia mundial de "O Rei Leão" em Hollywood 10/07/2019 Adriana M. Barraza/WENN.com

LOS ANGELES (Reuters) - Beyoncé liderou as estrelas que deram voz aos personagens de “O Rei Leão” pelo tapete vermelho da pré-estreia mundial da versão live-action do clássico da Disney, que utiliza imagens computadorizadas para levar o público à Pedra do Reino, na terça-feira, em Hollywood.

Apesar do deslumbrante cenário africano, o novo filme segue o mesmo enredo da animação original, que rendeu um Oscar à história do leão Simba, que conduz seu reino após o perverso Scar traçar um plano para substituir Mufasa como rei.

O ator Donald Glover é quem dá voz a Simba adulto, e Beyoncé dubla a amiga Nala. O elenco também inclui Chiwetel Ejiofor (Scar), Seth Rogen (Pumba) e James Earl Jones, que dublou Mufasa no original de 1994.

“Eu apenas ouvi o que (Beyoncé) tinha a me ensinar”, disse Glover sobre trabalhar com a estrela vencedora do Grammy.

“São poucas as vezes em que você pode trabalhar com alguém tão icônico quanto a Beyoncé”, acrescentou Glover. “Eu estava tipo, ok, nós estamos meio que misturando essa coisa juntos, então me deixe apenas ouvir o que ela está fazendo e me espelhar nisso”.

“O Rei Leão” foi sucesso instantâneo ao redor do mundo quando lançado nos cinemas na década de 1990. Um grande musical bem-sucedido ainda permanece em cartaz nos palcos de Nova York e Londres.

“É como uma receita que será deliciosa para sempre, simplesmente funciona”, disse Rogen sobre a história.

A nova versão faz parte de uma série de outras adaptações semelhantes, como “Aladdin” e “Dumbo”. O filme foi dirigido por Jon Favreau, que também conduziu o live-action de “Mogli: O Menino Lobo”, de 2016.

Por Reuters Television