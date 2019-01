Citigroup reporta sorpresiva caída de ingresos en cuarto trimestre 2018, acciones caen

El logo de Citibank en una de sus sucursales en Santa Monica, EEUU, mar 19, 2018. REUTERS/Lucy Nicholson

(Reuters) - Citigroup Inc reportó el lunes una sorpresiva caída en sus ingresos trimestrales, ya que la extrema volatilidad en los mercados financieros hacia el final del año afectó su negocio de renta fija.

Los ingresos de esa unidad se hundieron un 21 por ciento en el cuarto trimestre, algo que Citigroup adjudicó a la ampliación de los diferenciales de crédito y la corrección del mercado en diciembre.

Los bancos con grandes negocios comerciales se benefician cuando los mercados se mueven, ya que incita a los clientes a comprar y vender valores. Pero las repentinas ráfagas de volatilidad pueden ser perjudiciales, al llevar a los clientes a evitar operar y también al dañar la capacidad de los bancos para cubrir sus propias exposiciones en el mercado.

Los ingresos generales cayeron un 2 por ciento a 17.100 millones de dólares, por debajo de las expectativas de Wall Street de 17.600 millones de dólares, según datos de IBES de Refinitiv.

Las acciones del tercer banco más grande de Estados Unidos bajaron casi 1,6 por ciento a 55,80 dólares en las primeras operaciones tras el reporte de resultados.

“Un cuarto trimestre volátil impactó algunos de nuestros negocios sensibles al mercado, en particular los ingresos fijos”, dijo el presidente ejecutivo Michael Corbat en un comunicado.

Excluyendo un beneficio impositivo excepcional, la ganancia trimestral aumentó a 4.200 millones de dólares, o 1,61 dólares por acción, en el trimestre finalizado el 31 de diciembre, frente a 3.700 millones o 1,28 dólares por acción un año antes. Los analistas esperaban una ganancia de 1,55 dólares por acción, según los datos de IBES de Refinitiv.

Los costos de Citigroup disminuyeron un 4 por ciento. Las ganancias por acción también se vieron impulsadas por una reducción del 8 por ciento en las acciones en circulación, ya que Citigroup recompró 74 millones de sus propias acciones.

Citi es el primero de los principales bancos estadounidenses que informa los resultados del cuarto trimestre. Los principales de Wall Street, JPMorgan Chase & Co, Bank of America Corp y Goldman Sachs los reportarán más adelante esta semana. Sin embargo, es posible que sus resultados no sean un buen indicador para la mayoría de los bancos estadounidenses, ya que Citigroup obtiene aproximadamente la mitad de sus ingresos fuera de Estados Unidos.

Reporte de Imani Moise en Nueva York y Siddharth Cavale en Bangalore; Editado en español por Ana Laura Mitidieri